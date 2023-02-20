О неожиданном визите Байдена в Киев, обзор его все более прямой конкуренции с Путиным

ВАРШАВА. Неожиданное появление президента Байдена в президентском дворце в Киеве в понедельник утром подняло моральный дух травмированных украинцев в условиях суровой зимы отключений электроэнергии и ожесточенной войны на истощение.

Но они также были первым прямым вызовом в этой поездке президенту Владимиру Путину, который год назад на этой неделе полагал, что украинская столица снова станет территорией, где доминирует Россия, в считанные дни, что приблизит г-на Путина к его позиции. Стремление восстановить империю Петра Великого.

Байден заявил из дворца, что «путинская захватническая война провалилась», и его присутствие там вместе с президентом Владимиром Зеленским символизировало неспособность России захватить столицу, которая сегодня все еще кипит жизнью, а ее рестораны переполнены даже сиренами. труба.

Он сказал: «Год спустя Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит».

Война на Украине идет о силе и принципе территориального суверенитета, а также о том, выдержит ли созданный Западом мировой порядок, который, как полагали американцы, будет господствовать десятилетиями, новые вызовы со стороны Москвы и Пекина. Но это стало нарастающим соперничеством между двумя ветеранами, одному 70, а другому 80 лет, которые годами кружили друг вокруг друга и теперь заняты чем-то меньшим, чем откровенная битва.