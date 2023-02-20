О неожиданном визите Байдена в Киев, обзор его все более прямой конкуренции с Путиным

ВАРШАВА. Неожиданное появление президента Байдена в президентском дворце в Киеве в понедельник утром подняло моральный дух травмированных украинцев в условиях суровой зимы отключений электроэнергии и ожесточенной войны на истощение.
Но они также были первым прямым вызовом в этой поездке президенту Владимиру Путину, который год назад на этой неделе полагал, что украинская столица снова станет территорией, где доминирует Россия, в считанные дни, что приблизит г-на Путина к его позиции. Стремление восстановить империю Петра Великого.
Байден заявил из дворца, что «путинская захватническая война провалилась», и его присутствие там вместе с президентом Владимиром Зеленским символизировало неспособность России захватить столицу, которая сегодня все еще кипит жизнью, а ее рестораны переполнены даже сиренами. труба.
Он сказал: «Год спустя Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит».
Война на Украине идет о силе и принципе территориального суверенитета, а также о том, выдержит ли созданный Западом мировой порядок, который, как полагали американцы, будет господствовать десятилетиями, новые вызовы со стороны Москвы и Пекина. Но это стало нарастающим соперничеством между двумя ветеранами, одному 70, а другому 80 лет, которые годами кружили друг вокруг друга и теперь заняты чем-то меньшим, чем откровенная битва.
Во вторник совершенно разные точки зрения этих двух лидеров станут очевидными в редком моменте разделения экрана. Оба произносили речи с разницей в несколько часов и 800 миль, поклявшись оставаться на войне до следующего ухода. Г-н Путин пойдет первым, отметив первую годовщину своего злополучного вторжения тем, что, по всем признакам, станет обновлением стратегии, которая, по британским и американским оценкам, уже унесла жизни 200 000 русских и до 60 000 человек. русские убиты.
Г-н Путин снова будет доказывать, что он не только спасает Украину от «нацизма», но и саму Россию от захвата НАТО — заявление, которое звучит абсурдно для европейцев, но стало боевым кличем в Москве. Если руководствоваться прошлым годом, он почти наверняка изобразил свою войну как битву за возвращение исторических земель России. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что вскоре он может призвать в армию еще больше россиян, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 000 человек.
Ожидается, что через несколько часов из старинного королевского замка в Варшаве, на холме над польской столицей, Байден продолжит дело, которое он сделал в Киеве в понедельник утром, в котором говорится, что в битве между демократией и авторитаризмом первый победитель появился. С первого года до того, что обещает долгую борьбу.
В понедельник г-н Байден находился в Киеве менее шести часов, прежде чем спецслужбы вытащили его из города. (В частности, Белый дом проинформировал Кремль о предстоящем визите г-на Байдена до прибытия президента не в качестве дипломатической вежливости, а для того, что советник г-на Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «целями деконфликтной ситуации» — по существу, чтобы избежать Удар русских, случайный или какой-либо иной. Мистер Салливан добавил: «Я не буду вдаваться в подробности того, как они отреагировали».)
Скрытный характер визита в Киев и совершенно разные мировоззрения, которые будут представлены в выступлениях, подчеркивают, в какой степени битва между этими двумя людьми отражает именно то, чего, по словам г-на Байдена, он хочет избежать: повторение худших дней Холодная война.
Однако они не являются прямыми параллельными. На этот раз Китай играет ключевую роль, поэтому официальные лица США провели выходные, публично предостерегая правительство Си Цзиньпина от оказания «смертоносной поддержки», в которой Россия нуждается во все более остро ощущаемых военных нуждах.
Действительно, как только г-н Байден прибыл в Киев, Ван И, высокопоставленный представитель внешней политики Китая, прибыл в Москву для встреч, которые обещают быть более дружескими, чем его субботняя конфронтация с Энтони Дж. Блинкен, государственный секретарь. . Американские официальные лица говорят, что Ван и другие китайские официальные лица хотят помочь Путину противостоять тому, что они считают высокомерными, лицемерными и декадентскими Соединенными Штатами. Но Китай говорит, что у отношений есть пределы — настолько, что г-н Си публично предостерег Россию от применения ядерного оружия.
У г-на Байдена есть собственные конфликты с г-ном Си по поводу слежки, технологий и китайских и тайваньских запасов оружия. Но его конфронтация с Путиным более прямая, более глубокая и, возможно, самая личная конфронтация между лидерами великих держав со времен Кеннеди и Хрущева. Даже в худшие моменты этой конфронтации — кубинский ракетный кризис 1962 года — два лидера обменивались гражданскими посланиями и искали выход. Они наконец нашли один.
Двадцать один месяц назад, когда Байден и Путин впервые встретились лицом к лицу с тех пор, как Байден вступил в должность, такие осторожные отношения казались возможными. Они встретились на более-менее нейтральной территории в Женеве, в библиотеке, где господствовал огромный мир, который как бы напоминал о том, что они в очередной раз делят мир на союзников и врагов. Г-н Путин похвалил г-на Байдена как «уравновешенного человека, очень профессионального» и «чрезвычайно опытного». Байден сыграл на эго г-на Путина в начале саммита, назвав Соединенные Штаты и Россию «сверхдержавами».
Была надежда, что они смогут найти общий язык — и, похоже, они согласились на переговоры между правительствами по двум основным пунктам напряженности: сокращение атак программ-вымогателей на инфраструктуру США, больницы и правительства и «переговоры о стратегической стабильности», чтобы наметить будущее вооружений. контроль. Обнадеживающих встреч было немного.
После этого они дважды говорили по видеосвязи. В последний раз, 12 февраля 2022 года, г-н Байден предупредил, что, если Путин нажмет на курок и прикажет своим силам, сосредоточенным на украинской границе, вторгнуться, это будет «быстро и дорого для России». Помощник, который был свидетелем звонка, сказал, что г-н Путин «пожал плечами, как будто мы уже слышали это раньше», и отрицал, что рассматривает возможность военных действий.
С тех пор они не разговаривали, а последующие переговоры, о которых они договорились в Женеве, зашли в тупик. К концу прошлой недели вице-президент Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвиняла Россию в «преступлениях против человечности» и предупреждала президента Франции Эммануэля Макрона, что Запад должен быть готов к «затяжному конфликту» — и соответственно вооружать Украину. . . . Больше дискуссий было о том, как производить 155-мм гаубицы и где найти больше танков «Леопард-2» для отправки в Украину, чем о возможных дипломатических решениях.
«Все — Украина, Европа, а теперь и страны Азии — хотят перевооружиться», — написал после Мюнхенской конференции Ричард Фонтейн, генеральный директор Центра новой американской безопасности и бывший сотрудник службы национальной безопасности республиканцев. Он сослался на беспокойство по поводу того, сможет ли Западная помощь Украине поддерживаться на нынешнем уровне гораздо дольше, подразумевая, что «в затяжной войне на истощение Москва может одержать верх».
Г-н Зеленский, который появляется на видео, имел одно сообщение для своих поставщиков оружия. Он сказал: «Нам нужно поторопиться». «Нам нужна скорость».
И несмотря на все положительные эмоции, вызванные визитом г-на Байдена в понедельник, г-н Зеленский вряд ли решит, что г-н Байден достаточно быстр. Байден по-прежнему обеспокоен, сообщают его помощники, что истребители F-16 и ракеты большой дальности, запрошенные г-ном Зеленским, могут спровоцировать более широкий и прямой конфликт с Россией, поскольку они могут проникнуть вглубь российской территории. Это, в свою очередь, может побудить Путина возобновить свои угрозы получить доступ к своему арсеналу тактического ядерного оружия.
Непонятно, как визит Байдена повлияет на речь Путина, которая якобы была подготовлена задолго до неожиданного, несколько саркастичного появления президента США. Он отметил, что это восьмой визит господина Байдена в Киев, и он сидит с господином Зеленским перед камином.
Но обращение г-на Путина к нации станет его первым обращением к нации с 2021 года. Аналитики считают, что в прошлом году он пропустил его, потому что ему не хватало хороших новостей на фоне неудач России на фронте.
Но приближающаяся годовщина вторжения в сочетании с отсутствием ясности даже среди сторонников Путина в отношении точного характера его целей в Украине, возможно, заставили его действовать. Теперь многие ожидают, что риторика будет включать широкомасштабные атаки на Запад, основанные на заявлении Путина о том, что США используют Украину для ведения опосредованной войны против России.
«Я думаю, что риторика президента Путина не принесет либералам ничего хорошего», — заявил в минувшие выходные в телефонном интервью Константин Малофеев, ультраконсервативный российский бизнесмен и видный сторонник вторжения, отвергнув возможность того, что г-н Путин мог использовать свою риторику, чтобы попытаться ослабить напряженность в отношениях с Западом.
Россия будет продолжать воевать до тех пор, пока не добьется победы на Украине, сказал г-н Малофеев, «потому что сам наш главнокомандующий понимает, что у нас сейчас нет другого выхода».
Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, книги что, хотя уже ожидалось, что риторика Путина будет очень жесткой, «теперь можно внести дополнительные коррективы, чтобы сделать ее более жесткой».
Российские СМИ, не теряя времени, описали визит г-на Байдена в Киев как подтверждение заявления г-на Путина о том, что за боевыми действиями стоит Америка. Российское информационное агентство РИА Новости цитирует аналитика, который сказал, что визит Байдена показал, что правительство г-на Зеленского является «инструментом коллективного Запада».
И в то время как г-н Путин перешел от взаимодействия к агрессии, г-н Байден стал лидером «западных элит», которых г-н Путин в сентябре прошлого года объявил «врагами» России. Кремлевская пропаганда теперь неизменно изображает г-на Байдена дряхлым, сонливым и оторванным от реальности.
Последовательные речи, которые будут произнесены во вторник, также будут отражать разные классы двух президентов и их политическую слабость.
Речь г-на Байдена будет открыта для публики в Польше. Г-н Путин выступит в зале напротив Красной площади от Кремля в присутствии представителей российской правящей элиты — губернаторов, депутатов и других официальных лиц.
Для г-на Байдена постоянно меняющиеся политические ветры в Соединенных Штатах представляют собой самую большую слабость для его способности придерживаться курса в Украине — возражения со стороны крайне левых и крайне правых уже существуют, хотя основная поддержка республиканцев и демократов угасла. протянул.
Путина больше всего беспокоит то, что разрозненные прокремлевские элиты в Москве могут выйти из строя, если российские военные продолжат борьбу.
Но даже Россия признает, что многое поставлено на карту. Дмитрий С. Песков, пресс-секретарь Путина, рассматривал войну как небольшую операцию, интермедию, о которой рядовым россиянам не приходилось много думать. Теперь эту фантазию уже нельзя было сдерживать.
«Военная спецоперация так или иначе затрагивает всю нашу жизнь, жизнь континента», — сказал Песков в интервью государственному телевидению, которое транслировалось в воскресенье. «Поэтому следует ожидать, что президент уделит этому много внимания».
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».