о нет! Аршада Варси раскритиковали за то, что он поделился мемом о российско-украинском кризисе

Мумбаи: Аршад Варси — один из самых популярных и любимых персонажей. Он завоевал сердца поклонников кино своими актерскими способностями, однако в настоящее время он попадает в заголовки по неправильным причинам. Его твит о российско-украинском кризисе не понравился пользователям социальных сетей.

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Болливудский актер подвергся критике в сети за то, что поделился мемом о российско-украинском кризисе. «Очевидно, что он сам… Golmaal намного опередил свое время», — написал он, поделившись забавной сценой из Golmaal: Unlimited Art, в которой также участвуют Аджай Девгн, Шарман Джоши, Тушар Капур, Реми Сен и Мукеш Тивари. Он сравнил это с позицией Франции, Германии и США в отношении продолжающегося конфликта. Его пост не понравился пользователям социальных сетей. Один написал: «Как бы я ни уважал вас как художника, попытка высмеять состояние войны несколько бесчувственна на мой вкус, сэр». «Я не думаю, что пришло время для мема! Другой сказал. Другой человек ответил на мем Аршад, сказав: «Брат, храни свои военные дневники в своих черновиках. Никто не смеется». Другой прокомментировал: «Украинцы заслуживают сочувствия… Болливуд ки ни чал рахи удхар (там показывают не болливудский фильм)».

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Не требует пояснений… Голмолл намного опередил свое время…. pic.twitter.com/2vhvhHPskA — Аршад Варси 24 февраля 2022 г.

На деловом фронте Аршад в настоящее время готовится к выпуску Bachchan Pandey. В главной роли Акшай Кумар. Режиссером фильма является Фархад Самджи, в ролях Крити Санон, Панкадж Трипати, Санджай Мишра и Жаклин Фернандес.

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Кредит: Хиндустан Таймс