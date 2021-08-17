Павлюченкова не участвует в мероприятии в Цинциннати из-за проблем с визой

10 августа 2021 г .; Монреаль, Квебек, Канада; Россиянка Анастасия Павлюченкова бьет против Каролины Гарсиа из Франции (без фото) во время матча первого круга на стадионе IGA. Обязательный кредит: Эрик Болт – USA TODAY Sports.

(Рейтер) – Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в мероприятии в Цинциннати на этой неделе из-за проблем с визой, которые, как она надеется, будут решены вовремя, чтобы иметь возможность участвовать в Открытом чемпионате США, заявил россиянин в понедельник.

Павлюченкова, проигравшая во втором раунде на прошлой неделе в Монреале, была посеяна 16-й в Цинциннати и должна сыграть свой первый матч против американки Бернарды Пера во вторник.

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в Western & Southern Open. Я все еще нахожусь в Канаде в ожидании американской визы», – написала она в Twitter. «Надеюсь, я смогу получить его в ближайшее время и буду там как раз к Открытому чемпионату США».

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 30 сентября. 12.

В этом году она участвовала в Олимпийских играх в Токио, где проиграла будущей чемпионке Белинде Бенчич в четвертьфинале женского одиночного разряда, но выиграла золотую медаль в смешанном парном разряде с Андреем Рублевым.

(Репортаж Фрэнка Бинга в Торонто; редактирование Прита Саркар)

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