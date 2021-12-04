Падение Джона Кьюсака: что случилось с любимым актером в начале 21 века? | Соединенные Штаты Америки

Несколько недель назад, перед бейсбольным матчем плей-офф между Чикаго Уайт Сокс и Хьюстон Астрос, Дэйв Уильямс — блоггер и подкастер, связанный с Barristol Sports — подошел к актеру Джону Кьюсаку на парковке. сцена, которая была Зарегистрирован на мобильный телефон, увидел разъяренного Уильямса, обвинявшего Кьюсака в предательстве своей команды, «Чикаго Кабс», клуба-соперника в столице Иллинойса. Кьюсак без особого труда снялся с крючка, напомнив агитатору, что он годами следил за «Уайт Сокс» и знал об истории команды больше, чем он сам.

Это последние новости, которые мы получили от Кьюсака, помимо того, что актер каждый день публикует в Twitter, социальной сети, где он очень активен. на нем База данных фильмов в Интернете (IMDB), впереди всего два проекта: стремлениеБоевик, который мало что обещает, и еще один фильм под названием Мой единственный луч света, где он поделится экраном с Дж. К. Симмонсом из травма, повреждение Слава. На данный момент нет даты выпуска последней игры.

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признался в течение дня Ежедневное интервью с Великобританией Сторож Еще в 2020 году. Это признание его статуса в отрасли делает его упадок в качестве ведущего независимого человека еще более ироничным.

С приходом двадцать первого века Кьюсак начал хорошую карьеру. В 80-е благодаря таким фильмам, как Т.Это верная вещь (1985) и Одно сумасшедшее лето (1986), обнаруживают, что на роли звезды-подростка слишком много (очень привлекательных) конкурентов; В 90-х он специализировался на более измученных персонажах, но всегда шел по линии того, что было приемлемо для широкой публики. Кьюсаку, кажется, суждено сыграть культурного и сбивающего с толку человека, романтического героя, имеющего ногу в искусстве и торговле. Он не был типичным персонажем главной роли, но у него было милое и интересное лицо. Он не оживлял особо ярких персонажей, но они были очаровательны и забавны.

Кьюсак был стереотипом, который идеально соответствовал климату того времени, когда сексуальная привлекательность была на подъеме и ценились такие мужчины, как он. Он был воплощением альтернативы, которая пробивалась в мультиплекс с участием фильмов-блокбастеров; романтический герой, которого восприняли те, кто с пренебрежением смотрел на романтические комедии; Актер, в которого можно было влюбиться под предлогом его вменяемости, но в то же время он был совсем не уродливым.

(lr) Анжелика Хьюстон, Джон Кьюсак и Аннет Бенинг на рекламной фотографии для The Grifters. Архивы Майкла Оша (Getty Images)

Среди его известных фильмов на этом втором этапе лесной пожар (1990), где он изобразил мошенника с романтической атмосферой, Ведите над Бродвеем (1994), в котором он сыграл молодого драматурга, который продает душу мафии, чтобы увидеть свои работы в большом театре, и Гросс Пойнт Блан (1997) с ролью киллера, отправленного на миссию в Детройт, где, случайно, его воссоединение в средней школе. Когда пришла его следующая работа, критики и зрители поклонились ему.

первый был Быть Джоном Малковичем (1999), сценарий которого написал Чарли Кауфман и направил Спайк Джонс. Это была черная комедия с элементами фэнтези, в которой Кьюсак играл исполнительного механизма, который обнаруживает дверь, ведущую прямо в мозг актера Джона Малковича.

Секунда, HD (2000), основанный на одноименном романе Ника Хорнби, следует за 30-летним владельцем музыкального магазина, который пытается вернуть любовь девушки, которая только что оставила его, и пересматривает свои пять худших ошибок. Отношения в пути. Фильм имел огромный успех и наложил отпечаток на целое поколение парней, любящих независимую музыку.

Однако с современной точки зрения персонаж Кьюсака, Роб, не очень хорошо постарел — особенно по сравнению с более поздней адаптацией для маленького экрана, где на этот раз Зои Кравиц играет главную роль. В наши дни Роб представляет собой интригующий пример токсичной мужественности. «Вы можете привести любые аргументы относительно персонажа, но был ли этот персонаж прав?» спросить через интервью для Нью Йорк Таймс В 2020 году. «Вот такие люди? Я рад, что люди изменили свое мнение о Робе. Я имею в виду, что это было [expletive]. все мы. Если бы кто-то написал, что Роб был пассивно-агрессивным бабником, я бы сказал: «Ну, кто-то это понял». Я хотел выявить недостатки характера ».

Дайан Уист и Джон Кьюсак в сцене из спектакля «Пули над Бродвеем».

ФильмПубличностьАрхив (FilmPublicityArchive / United Arch)

Успех и авторитет Кьюсака были таковы, что кинокритик Роджер Эберт одобрил это: из 55 фильмов, по его словам, ни один не был плохим. Но это было в 2010 году. С тех пор он снялся в 25 фильмах, большинство из которых остались незамеченными широкой публикой. Они были либо прямо на DVD, либо потоковыми версиями (в то время это было не так), и они редко удовлетворяли критиков. Найти этому объяснение непросто. Может быть, он слишком стар для романтических комедий, которые играл в 90-х, или, может быть, он принял неправильные решения, выбирая роль.

Также возможно, что его закадровый образ и образ жизни не совсем благоприятствуют его карьере. Кьюсак очень далек от типичной голливудской звезды, чья личная жизнь — скандальная или идеалистическая — является частью рекламной стратегии по продаже их новых фильмов. Он никогда не был женат и не имел детей, а таблоиды не имеют сведений о его личных делах. Когда он был моложе, его связывали с Дженнифер Лав Хьюитт и Умой Турман, но годы прошли без известий о его романтических партнерах. В интервью с журнал онаА также Когда его спросили о том, чтобы никогда не жениться, он ответил резко: «Общество не говорит мне, что мне делать».

Более того, он какое-то время жил вдали от Голливуда. В 2016 году он продал всю свою собственность в Калифорнии после продажи своего дома в Малибу, который он купил в 1999 году, и вернулся в свой родной штат Иллинойс, где купил лофт площадью 240 квадратных метров в 52-этажном здании в центре Чикаго. Он часто фотографирует оттуда закаты, а позже делится ими в Instagram.

Недвусмысленно он объясняет этот шаг своим пренебрежением к киноиндустрии. «[Hollywood is] Он сказал в интервью Сторож В 2014 году после выпуска звездные карты.

Другая возможная причина его остракизма заключается в том, что его участие в политике выходит за рамки того, чтобы быть лицом НПО или послом доброй воли ООН. Актер является соучредителем Фонда свободы прессы, организации, которая финансирует и поддерживает свободу слова и свободу прессы во всем мире, которая возникла после того, как Visa, MasterCard и PayPal прекратили сотрудничество с сайтом разоблачителей WikiLeaks, угрожая само существование этой организации.

В связи с этой же деятельностью в 2014 году он вместе с писателем Арундати Роем и экономистом Даниэлем Эллсбергом отправился в Россию, чтобы встретиться с Эдвардом Сноуденом, бывшим консультантом по разведке, который утек секретные данные Агентства национальной безопасности и был вынужден бежать из Соединенных Штатов. Этот визит привел к появлению книги. То, что можно и нельзя сказать: очерки и беседы, написанный Кьюсаком и Роем.

И это не единственный способ выражения актером своих политических обязательств. Он делал это во многих других случаях, например, когда активно участвовал в протестах после убийства Джорджа Флойда, инцидента, который спровоцировал движение Black Lives Matter. Или благодаря его роли крайне правого агента в Твиттере, где он выражает свои самые критические взгляды и описывает себя как «Ужасное дерьмо и дрессировщик слонов. «

Неутешительное возвращение в центр сцены

Всего год назад казалось, что что-то изменится. Он был вдали от телевизионного мира почти всю свою карьеру — за исключением короткого появления в ситкоме. морозильная камера В 1996 году актер согласился на свой первый спектакль. Это был американский римейк британского сериала. Добродетельный город, в котором он играл биотехнологического магната — Илона Маска или Марка Цукерберга, который является именно тем человеком, над которым он обычно высмеивает в своем аккаунте в Twitter.

Переход на телевидение поразил Кьюсака, по крайней мере, так он сказал тогда в своих интервью. Возможно, он ожидал, что его карьера вернется на другие экраны, как и многие другие актеры его поколения. Но пока критики хвалили его выступление, Amazon отменила шоу, и он не вернется.

По крайней мере, у нас все еще есть Лента ТвиттераКаждую ночь он неизменно выражает свой гнев на крупный бизнес, режим президента России Владимира Путина, постоянные заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он вернулся в политику, или раздутый оборонный бюджет США. Это хобби, хотя и не совсем положительное для его психического здоровья, от которого, как он признает, трудно отказаться. Он признался: «Я хотел бы думать о другом». 2020 при разговоре с Сторож. «Поэзия. Любовь. Все остальное. Но мы живем не только в такие времена. […] Может быть, откровенный разговор повредит твоей карьере … Я просто понимаю, что это помогает мне лучше спать по ночам, зная, что я не был отрицательным в это время ».