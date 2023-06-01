Падение потенциального героя войны обогащает Австралию

Бен Робертс-Смит из Австралии — самый охраняемый из ныне живущих ветеранов своей страны, отмечает он. опекун. Но три австралийские газеты опубликовали утверждения о том, что 44-летний мужчина также является военным преступником, который незаконно убил шестерых афганцев, которые были либо безоружными заключенными, либо гражданскими лицами. Теперь, после многомесячного драматического судебного процесса, ставшего широко известным в Австралии, судья готовится вынести решение о том, оклеветали ли его эти газеты. покрытие:

Робертс-Смит служил в гордом полку специальной воздушной службы и был награжден Австралийским крестом Виктории по завершении своего последнего турне в 2012 году. BBC. Помимо прочего, ему приписывают единоличное поражение талибских пулеметчиков, которые вели огонь по его взводу.

Но в 2018 г. The Sydney Morning Herald, The Age и The Canberra Times Он публиковал истории, написанные Ником Маккензи, Крисом Мастерсом и Дэвидом Роффом, обвиняя его в ужасающих проступках с 2009 по 2012 год. Например, в историях утверждалось, что он столкнул фермера в наручниках со скалы, выбив ему зубы, а затем застрелил его. мертвый. Еще одно громкое обвинение заключалось в том, что он убил пленного бойца, у которого был протез ноги, а затем эта нога использовалась войсками как сосуд для питья.

Робертс-Смит категорически отрицает любые неправомерные действия и говорит, что все его убийства были оправданы рамками войны. Его адвокат утверждает, что ревнивые сверстники сочиняли байки, а репортеры «ухватились за слухи, как лосось за крючок». Однако «ни одно из заявленных нами убийств… не связано с решениями, принятыми в пылу сражения (или) в «тумане войны», — говорит юрист газеты.

BBC сообщает, что во время судебного разбирательства по делу о диффамации всплыли новые обвинения в неправомерных действиях и незаконных убийствах. Частный сыщик также показал, что Робертс Смит просил его взять на себя вину за письма с угрозами, которые были отправлены бывшим солдатам, сотрудничавшим со следователями. Суд коснулся и личной жизни экс-военнослужащей, так как бывшая возлюбленная показала, что он ударил ее по лицу.

Так что да, это судебный процесс по делу о клевете, но он равнозначен «первому судебному процессу по военным преступлениям в Австралии». Рейтер. «Поскольку главной защитой здесь является правда, то, что стало судебным процессом, стало де-факто судебным разбирательством по военным преступлениям», — объясняет один эксперт по правовым вопросам, Дэвид Рольфе из юридического факультета Сиднейского университета. «Ставки невероятно высоки».

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