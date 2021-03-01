Падение российского вертолета на севере Сирии и жертвы

Минобороны России заявило, что в воскресенье российский военный вертолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам на северо-востоке Сирии. Сирийские государственные СМИ сообщили, что экипаж получил травмы.

Россия присоединилась к сирийской войне в сентябре 2015 года и с тех пор помогла изменить баланс сил в пользу сил президента Башара Асада. Российские войска дислоцированы в различных частях Сирии, в том числе на северо-востоке.

Официальное сирийское информационное агентство (SANA) сообщило, что авария произошла недалеко от деревни Тал Тамр на северо-востоке провинции Аль-Хасака. В сообщении говорится, что один из членов экипажа был убит, а другие получили ранения, без дальнейших подробностей.

В Минобороны заявили, что российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку по техническим причинам во время патрулирования в мухафазе Хасака.

«Согласно отчету экипажа, воздействия огня на вертолет не было», – говорится в сообщении ведомства. Она добавила, что экипаж вертолета эвакуирован.

«Экипаж вертолета Ми-35 был немедленно доставлен в аэропорт поисково-спасательной службой.« Никакой опасности для жизни постов не было », – сказали в министерстве.

Базирующаяся в Великобритании сирийская обсерватория по правам человека, наблюдатель за войной оппозиции, сообщила, что вертолет разбился возле российского военного объекта, и заявили, что причина крушения не ясна. Она добавила, что несколько пассажиров получили травмы, один из них в тяжелом состоянии.

Российская армия имеет позиции в различных частях Сирии, включая Таль Тамр, позиции которого отделяют поддерживаемых Турцией повстанцев от поддерживаемых Турцией курдских боевиков.