Давид Криченко — независимый журналист, освещающий вопросы Восточной Европы, и редактор Euromaidan Press. Он пишет в Твиттере @DVKirichenko.

Вторжение России в Украину породило новое чувство национализма, ознаменовав значительный сдвиг в «войнах памяти», которые уже давно ведутся в стране.

Атаки России на украинские города оттолкнули даже тех, кто ранее поддерживал более тесные связи с Москвой. Даже Одесса, город с исторически пророссийским мировоззрением, начала движение к украинизации, что еще больше подчеркивает потерю имперского влияния России.

Основанная в 1794 году российской императрицей Екатериной Великой, город Одесса играл стратегическую роль в Российской империи, а затем и в Советском Союзе. Он давно известен как разнообразный, культурно богатый город со средиземноморской архитектурой, которая сохранилась и сегодня. Екатерина Великая — знаковая фигура в истории Одессы, свидетельствующая о важности города в составе Российской империи.

Статуя Екатерины Великой была впервые установлена ​​в центре Одессы в 1900 году, а при советской власти в 1920 году ее убрали, так как новое правительство хотело уничтожить наследие старого царского режима. Затем, в 2007 году, новый статуя После прозападной Оранжевой революции 2004 года, вызвавшей острые споры в истории Украины, была опубликована публикация, посвященная царствованию Екатерины.

В то время как правительство тогдашнего президента Виктора Ющенко работало над чествованием деятелей украинской независимости, решение установить статую Одессы было воспринято как протест против отхода Киева от России и прославление имперского российского прошлого города.

Однако, когда Украина начала А пропаганда После первоначального вторжения России в 2014 году она начала сносить тысячи памятников, связанных с советской эпохой, а памятники и названия улиц, связанные с царской эпохой, остались практически нетронутыми. Памятник Екатерине Одесской не пострадал.

Однако у украинцев в Одессе все еще были смешанные чувства к памятнику Екатерине, и это вызвало политические дебаты о прошлых «войнах памяти» — политическом и культурном конфликте, подогреваемом разным восприятием общей истории.

Правление Екатерины было отмечено полемикой по поводу ее действий — таких, как уничтожение украинской автономии, введение крепостного права на Украине и колонизация страны. Кроме того, его правительство активно стремилось подавить Украинскую католическую церковь, и можно утверждать, что в 18 веке Украина понесла значительную потерю государственности под его правлением.

Однако для некоторых в Одессе символ Екатерины символизирует чувство гордости за значимость города.

Но во время непрекращающихся войн памяти из-за тотального вторжения России в Украину в прошлом году Одесса продемонстрировала заметный сдвиг в прежней поддержке России и ее имперского наследия.

Пока украинцы пытаются восстановить свою историю и избавиться от пережитков русского колониализма, Россия активно пытается их уничтожить. Все Следы украинской идентичности на оккупированной Россией земле. Например, одним из первых действий, предпринятых российскими войсками в оккупированных городах и поселках, было перевод вывесок на русский язык и восстановление памятников вождям. Ленин И многие улицы названы в честь советских лидеров. Они тоже Они сожгли Уничтожали украинские книги по истории, архивы, документирующие советские репрессии, и заставляли учителей преподавать на русском языке.

Перед лицом большего насилия отношение многих Одиссеев изменилось, и общественное мнение измененный С целью демонтажа статуи Екатерины. Есть памятник Разрушен На голову императрицы была надета многократно закрашенная красной краской шапка палача, а на руку прикрепили петлю палача.

В сентябре Одесский городской совет еще не определился с памятником, но в конце ноября совет проголосовал. удалять Временно передайте его в местный музей. Мэр города Геннадий Труханов изначально был против удаления, но проголосовал за удаление из-за видимого изменения общественных настроений.

Этот символический шаг в такой пророссийской цитадели, как Одесса, является ярким свидетельством того, что украинская идентичность возрождается, а хватка российского империализма ослабевает.