Пакистанская рупия падает до рекордно низкого уровня, и пострадавшая от кризиса страна ищет спасения

Пакистанская рупия упала на 24 рупии и торговалась на уровне 255 рупий по отношению к доллару США.

Нью-Дели:

Сегодня пакистанская валюта упала до рекордно низкого уровня в 255 рупий по отношению к доллару США, сообщают местные СМИ. Спотыкание приходит после Правительство без денег Он ослабил контроль над обменным курсом, чтобы получить столь необходимые кредиты от Международного валютного фонда.

Пакистанские обменные пункты отменили максимальный курс доллара по отношению к рупии со среды и заявили, что позволят местной валюте медленно обесцениваться на открытом рынке.

Газета Express Tribune сообщила, что пакистанская рупия упала на 24 рупии и торговалась на уровне 255 рупий по отношению к доллару США в 13:00.

МВФ попросил правительство Пакистана прекратить контроль и позволить рыночным силам определять цену валюты, и это условие было с готовностью принято. Пакистан стремился получить одобрение глобального органа на финансирование в размере 6,5 миллиардов долларов, которое в настоящее время приостановлено.

В то время как Пакистан получил финансовую помощь от Международного валютного фонда в прошлом году, выделение средств застопорилось в этом году.

Сокращение валютных резервов в Пакистане привело к массовой инфляции цен на продукты питания. В некоторых частях страны пакет муки продается за 3000 рупий. Видео людей, борющихся за еду и преследующих грузовики с едой, циркулируют в социальных сетях.

Когда страна погрузилась во тьму, потому что Частые отключения электроэнергии.

«Мы ничего не могли сделать. Все сидят без дела. Мы не можем управлять никакими машинами», — говорит Зафар Али, владелец мастерской.

Центральный банк Пакистана на этой неделе также повысил процентные ставки до 24-летнего максимума для борьбы с ростом цен.