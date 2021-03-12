Пакистанскому певцу грозит судебное преследование за якобы преследование поп-звезды

Исламабад – Два года назад пакистанская певица вызвала волну шока в музыкальной индустрии и начала самые громкие дебаты в стране #MeToo, когда она обвинила других поп-звезд в преследовании ее. Сейчас ее судят за клевету и грозит тюремное заключение.

Миша Шафи обжаловала свое дело о сексуальных домогательствах в Верховном суде страны, проиграв серию судебных тяжб, в которых судебные власти постановили, что ее дело не подпадало под действие закона, направленного на защиту женщин на рабочем месте.

Али Зафар, который появился в Мумбаи в 2014 году, отверг обвинения против него.

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Власти предъявили обвинение в клевете после жалобы поп-звезды, которая обвинила ее в Али Зафар. В случае признания виновным она может быть приговорена к лишению свободы сроком до трех лет.

Сторонники Шафи говорят, что ее судебные баталии могут повлиять на готовность женщин выступить с обвинениями в сексуальных домогательствах, а исход юридического конфликта определит, на кого распространяется закон, призванный защитить женщин от домогательств на рабочем месте.

Хаваджа Ахмед Хуссейн, поверенный, представляющий г-жу Шафи в Верховном суде, сказал, что дело о домогательствах «определит сферу действия закона для обеспечения безопасности женщин на рабочем месте». «Результат будет важен для всех женщин в этой стране».

В Пакистане есть отдельный закон, предназначенный для защиты женщин от домогательств вне рабочего места, но он требует, чтобы женщины сообщали о происшествиях в полицию, что они часто неохотно делают.

Г-ну Зафару, который отрицает, что он касался г-жи Шафи, не было предъявлено никаких обвинений. Он говорит, что ее обвинения повредили его карьере. Он сказал: «К тому времени, когда я докажу свое состояние, ущерб будет непоправимым». «Это действительно так, во многих отношениях».

По многим параметрам Пакистан считается одним из самых сложных мест в мире для женщин. Согласно отчету, опубликованному в 2019 году Комиссией по правам человека Пакистана, независимой правозащитной организацией, женщины сталкиваются с высоким уровнем домашнего и сексуального насилия, экономического неравенства и принудительных браков.

Индекс Всемирного экономического форума 2020 года, который отслеживает гендерное неравенство в таких областях, как экономические возможности, уровень образования, здоровье и расширение политических прав и возможностей, ставит Пакистан на 151 место из 153 стран. Нобелевская премия мира 2014 года была присуждена пакистанской активистке Малале Юсуфзай за образование девочек, но девочки по-прежнему составляют большинство детей в стране, которые не ходят в школу.

В Пакистане, глубоко консервативном обществе, было очень мало обвинений в адрес #MeToo. Банды полиции охраняли марш в столице страны Исламабаде 8 марта по случаю Международного женского дня после того, как в прошлом году участники напали на мужчин, которые бросали камни, возмущенные их лозунгом «Мое тело – мой выбор». В этом году в ходе онлайн-кампании протестующих обвинили в богохульстве на основании неправильного толкования баннера, что в Пакистане является серьезным и смертельным обвинением.

Правительственные чиновники заявляют, что они добиваются прогресса в области прав женщин, признавая при этом, что еще многое предстоит сделать. В декабре правительство представило новый закон об изнасилованиях, который требует одобрения парламента, чтобы стать постоянным, направленный на ускорение вынесения приговоров и ужесточение приговоров. Закон, принятый в прошлом году, укрепил имущественные права женщин. Правительство заявляет, что программа по предоставлению дополнительного ежемесячного дохода беднейшим семьям помогает женщинам.

В январе Верховный суд Пенджаба запретил использовать тесты на девственность в делах об изнасиловании. Результаты этих тестов часто использовались защитой против обвиняемых либо в качестве доказательства против обвинения в изнасиловании, если выяснялось, что женщина была девственницей, либо в качестве доказательства того, что она, вероятно, согласилась, если выяснилось, что она была сексуально активна. Судья окружного суда заявил, что тесты не имели научной основы и вызвали несправедливые подозрения в отношении жертв.

Утверждения г-жи Шафи потрясли молодую и яркую пакистанскую индустрию поп-музыки и элитные социальные круги, когда она дебютировала. В твите в апреле 2018 года, за день до того, как она работала с г-ном Зафаром в качестве судьи на шоу музыкальных талантов, она утверждала, что г-н Зафар прикоснулся к ней ненадлежащим образом.

Г-жа Чаффи написала в Твиттере: «Если это могло случиться с кем-то вроде меня, известного художника, то это могло случиться с любой молодой женщиной, и это меня глубоко беспокоит».

Г-жа Шафи говорит, что г-н Зафар прикасался к ней более одного раза, но ее дело о сексуальных домогательствах было сосредоточено на встрече в декабре 2017 года в студии звукозаписи в его доме, где они репетировали концерт. Она говорит, что он прикасался к ней во время сеанса.

Г-н Зафар отрицает, что касался г-жи Шафи, и указал, что они вместе пошли петь на концерте.

После обвинения г-жи Шафи в социальных сетях появились сообщения о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны г-на Зафара.

Г-н Зафар, который отрицает ненадлежащее поведение с кем-либо из обвиняемых, говорит, что он был отстранен от должности судьи в программе после того, как г-жа Шафи была обвинена, и что он перестал получать спонсорскую помощь от транснациональных компаний. Он сказал, что подал уголовное дело, чтобы остановить то, что он описал как клеветническую кампанию в Интернете, которая, по его словам, превратила его в плакат движения #MeToo в Пакистане.

Он также подал гражданский иск о клевете, требуя возмещения ущерба на сумму более 6 миллионов долларов против г-жи Шафи.

Г-жа Шафи подала жалобу сначала региональному омбудсмену, а затем губернатору района в соответствии с процедурой, предусмотренной в Законе о домогательстве на рабочем месте. Оба решили, что закон не распространяется на ее дело.

Затем она обратилась в Высокий суд провинции Пенджаб, в которой они проживали, который отменил дело г-жи Шафи против г-на Зафара без рассмотрения обвинений, заявив, что законы о домогательствах на рабочем месте не применяются, потому что г-жа Шафи работала только в течение короткого времени. период: срочный контракт для компании по управлению несовершеннолетними, а не для г-на гвоздя. Суд постановил, что если г-жа Шафи будет считаться сотрудницей по делу, мужчины могут перестать нанимать женщин по этим контрактам.

«Это будет иметь такой неприятный эффект, что от любого (мужского) человека нельзя ожидать заключения договора об оказании услуг из-за страха преследования в соответствии с законом», – говорится в заявлении суда, в котором мужчин указываются на основании их родителей.

Прокуратура обвинила г-жу Шафи в уголовном преследовании за клевету в соответствии с новыми законами, ограничивающими свободу высказываний в Интернете, которые власти также использовали для преследования журналистов и правозащитников. Власти также предъявили обвинения восьми другим лицам, которые выдвинули обвинения против г-на Зафара в социальных сетях. Только г-жа Шафи подала официальную жалобу в соответствии с Законом о домогательствах на рабочем месте.

После предъявления обвинений один из обвинителей г-на Зафара отрекся и извинился. Затем он попросил обвинение исключить ее из дела, и они так и сделали. Женщина не сразу ответила на просьбу о комментарии.

Адвокаты г-жи Шафи говорят, что они планируют обжаловать использование закона об уголовной ответственности за клевету в высшем региональном суде Пенджаба. Они говорят, что использование его для судебного преследования Шафи удержит других от обвинений в сексуальных домогательствах.

«Это поддельная система», – сказала г-жа Шафи. «Какая женщина добилась справедливости в таком деле и какой ценой?»

Хотя г-н Зафар говорит, что обвинения повлияли на его карьеру, он продолжает получать похвалы от ведущих политиков страны. В этом месяце он должен получить премию Pride of Performance от президента Пакистана, высшую награду страны за достижения в области искусства. В прошлом году премьер-министр Имран Хан назначил его послом бренда для университета, который он создал в своем политическом кругу перед вступлением в должность.

«Я просто хотел бы подчеркнуть, что каждое общество в мире высоко ценит искусство и художников и считает их хорошим образцом для подражания, как и пакистанское общество», – сказал Шибли Фараз, министр информации правительства. Он отказался комментировать судебные дела.

Г-жа Чаффи, в настоящее время находящаяся в Канаде, будет искать разрешения суда для дачи показаний по видеосвязи. Однако, поскольку она вернулась в Пакистан для работы, уголовное дело может быть арестовано, говорит Саеб Гилани, ее адвокат.

«Кто выступил бы вперед в будущем, если бы сильные мужчины могли делать это за тех, кто высказывается?» Шармин Обейд Шинви, пакистанский режиссер-документалист, получивший два «Оскара», рассказала о своих фильмах о женщинах, подвергшихся нападениям с применением кислоты и убийствам в защиту чести в Пакистане.

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