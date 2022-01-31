Пакистан будет искать кредит у России, Казахстана и Китая для стабилизации экономики страны

В условиях разрушительного экономического положения Пакистан решил запросить кредит в размере около 5 миллиардов долларов США у Китая, России и Казахстана. По данным местных СМИ, страна планирует занять 3 миллиарда долларов США у Китая и 2 миллиарда долларов у России и Казахстана.

Издание News International со ссылкой на источники сообщило, что министерство финансов страны доработало план кредита, и соглашение по этому поводу, скорее всего, будет подписано с Китаем во время визита премьер-министра Имрана Хана в Пекин в следующем месяце. Имран Хан должен отправиться в Пекин 3 февраля. Премьер-министр Пакистана примет участие в открытии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Во вторник состоится заключительная встреча высших должностных лиц Пакистана, на которой будет определена повестка дня визита Имрана Хана. Пекин уже разместил около 11 миллиардов долларов США в Исламабаде в виде коммерческих кредитов и инициатив по поддержке валютных резервов, в том числе 4 миллиарда долларов США в виде депозитов SAFE. Китайские деньги являются частью текущих официальных валютных резервов Пакистана, зарегистрированных в размере 16,1 миллиарда долларов США, сообщает The Express Tribune.

Пакистан в прошлом финансовом году выплатил Пекину более 26 миллиардов индийских крон в виде процентов. Примечательно, что Пакистан заплатил крупную сумму только за использование китайской кредитной линии торгового финансирования в размере 4,5 млрд долларов США для погашения долга с наступающим сроком погашения. Это произошло после того, как Саудовская Аравия в прошлом месяце предоставила Пакистану кредит в размере 3 миллиардов долларов США. Кредит был освоен страной, и валютные резервы, которые до вливания Саудовской Аравии составляли 15,9 млрд долларов, к 21 января уже упали до 16 млрд долларов, сообщает The Express Tribune. (АНИ)

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