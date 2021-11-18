Пакистан и Роскосмос обсуждают перспективы создания нестандартных спутников

Пакистан сможет получить метеорологический спутник из России, если переговоры с представителями пакистанской компании дадут ожидаемые результаты, — сказал Аарон Каршаев, заместитель генерального директора Научно-производственного объединения имени Лавошкина (LSPA), входящего в космическое агентство Роскосмоса. , Она сказала.

В четверг Роскосмос сообщил, что он добавил, что уже провел предварительные переговоры по такому проекту на авиашоу в Дубае.

«Мы обсудили с представителями одной из пакистанских компаний возможность разработки космического корабля для мониторинга метеорологических условий в Пакистане», — сказал Роскосмос.

Как сообщает агентство, делегация LSPA провела ряд встреч с потенциальными клиентами в Дубае. В повестке переговоров были перспективы сотрудничества в предоставлении услуг по запуску нано- и маломасштабных космических аппаратов с использованием разгонного блока «Фрегат», а также космической платформы «Карат» для заказчика.

Каршаев также провел переговоры с Министром цифрового развития, инноваций и авиационной промышленности Казахстана Багдатом Мосиным о возможности сотрудничества в области развития космической техники.

Тем временем ОАЭ изучают возможность сотрудничества с другими странами, помимо России, в вопросе отправки эмиратских астронавтов на Международную космическую станцию, сказал Sputnik в кулуарах конференции директор космических миссий Космического агентства ОАЭ Халед Хашеми. международный самолет. Шоу в Дубае.

В рамках программы двустороннего партнерства Роскосмос в сентябре отправил первого эмиратского астронавта Хаззу Аль Мансури на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля «Союз МС-15». Аль-Мансури провел восемь дней на космической станции, прежде чем вернуться 3 октября.

Программа космических миссий ОАЭ продолжается, потому что Хазза Аль Мансури — не последний эмиратский астронавт, который будет отправлен на Международную космическую станцию ​​(МКС), и будут другие астронавты. Первый эмиратский астронавт должен был лететь дольше, но его полет прервали. Я не могу сейчас точно сказать, что мы будем больше сотрудничать с Россией только в подготовке и отправке космонавтов.

По словам директора, если другие страны начнут запускать свои космические аппараты, как это пытаются сделать США, эмиратские астронавты могут пройти обучение в этих странах и отправить свои космические аппараты на станцию ​​за границу.

Он добавил: «В настоящее время власти ОАЭ изучают план дополнительных космических полетов, и мы ждем решения правительства».

Аль-Хашеми считает, что правительство поддержит эту идею, потому что эмиратские ученые, инженеры и студенты стали больше интересоваться космосом после успеха первого полета.

Космическое агентство Эмирейтс было создано в 2014 году для развития космического сектора страны и поощрения научных исследований и инноваций в этой области. С тех пор агентство активно продвигало отрасль и заключило соглашения о сотрудничестве со многими странами, включая США, Россию и арабские страны.