Делегация, возглавляемая советником Пакистана по национальной безопасности Моидом Юсуфом, провела переговоры с российской делегацией в Москве. Процессор

АНБ Моид Юсеф возглавил делегацию из шести человек и встретился с российским посланником Николаем Бадрушевым в Москве.

Стороны обсуждают взаимные интересы, в том числе сотрудничество в сферах экономики, энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом.

Они обсудили пути установления прочного мира в Афганистане.

ИСЛАМАБАД: Делегация из шести человек во главе с советником по национальной безопасности (АНБ) доктором Моидом Юсуфом встретилась в среду в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Бадрушевым.

В заявлении посольства Пакистана в Москве говорится, что АНБ было вызвано российским посланником для проведения переговоров на уровне делегаций.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Пакистаном и Россией, международные отношения и условия развития в регионе.

На двусторонней арене обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе сотрудничество в сферах экономики, энергетики, безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с терроризмом, информации и кибербезопасности.

В заявлении добавлено, что стороны долго обсуждали ситуацию в Афганистане и были полны решимости поддержать все усилия по установлению прочного мира в Афганистане.

Оба выразили серьезную обеспокоенность продолжающимся гуманитарным кризисом в Афганистане и подчеркнули необходимость того, чтобы международное сообщество предприняло практические шаги для предотвращения этой ситуации.

Доктор Муд и Николай Бадрушев выразили удовлетворение двусторонними отношениями и договорились продолжать заниматься всеми вопросами, представляющими взаимную важность.