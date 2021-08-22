Пак Министр иностранных дел Куреши обсуждает ситуацию в Афганистане со своими коллегами

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши в субботу провел телефонные разговоры со своими коллегами из России, Германии, Турции, Нидерландов и Бельгии, а также с председателем Организации исламского сотрудничества по поводу быстро развивающейся ситуации в Афганистане.

В беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Куреши подчеркнул, что мирный и стабильный Афганистан имеет решающее значение для Пакистана и всего региона, как сообщает МИД Пакистана.

Он сказал, что Пакистан неизменно поддерживает мирный процесс в Афганистане, добавив, что Пакистан и Россия в рамках «Тройки Плюс» внесли ценный вклад в эти усилия.

Министры иностранных дел договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках формулы «Тройка плюс».

Куреши подчеркнул, что всеобъемлющее политическое урегулирование является лучшим способом достижения мира и стабильности в Афганистане, и сказал, что Пакистан полностью поддерживает усилия в этом направлении.

Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и защиты прав всех афганцев.

Министр иностранных дел также проинформировал своего российского коллегу о контактах Пакистана со странами региона для проведения консультаций по решению проблем, возникающих в связи с событиями в Афганистане.

Министерство иностранных дел заявило, что он сказал Лаврову, что по просьбе нескольких правительств Пакистан содействовал эвакуации своего дипломатического персонала, сотрудников международных организаций, средств массовой информации и других лиц из Афганистана.

Куреши выразил удовлетворение восходящей траекторией пакистано-российских отношений и подтвердил решимость правительства скорейшей реализации Соглашения о пакистанском проекте газопровода.

Министры иностранных дел двух стран договорились укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, активизировать обмены на высоком уровне и поддерживать тесные контакты по вопросам, связанным с Афганистаном.

Куреши позвонил его немецкий коллега Хайко Маас, и два лидера обменялись мнениями о последних событиях в Афганистане.

«Мы должны работать вместе для достижения мира и стабильности в Афганистане», – сказал Куреши Маасу, добавив, что поддержка международного сообщества афганскому мирному процессу будет иметь жизненно важное значение.

Он подчеркнул, что для международного сообщества важно продолжать свое участие в поддержке афганского народа для обеспечения гуманитарной и экономической помощи.

Куреши позвонил министру иностранных дел Турции Мевлуту Чавушоглу, обменялся мнениями о двусторонних отношениях и ознакомился с последними событиями в Афганистане.

Он сказал, что Комитет национальной безопасности Пакистана подчеркнул важность мира и стабильности в Афганистане для Пакистана и региона и выразил надежду, что афганские лидеры будут работать вместе для достижения всеобъемлющего политического урегулирования.

В МИД заявили, что министры иностранных дел двух стран договорились тесно координировать ситуацию в Афганистане.

Куреши также позвонила заместитель премьер-министра Бельгии и министр иностранных дел Софи Виллемс, где они обменялись мнениями о ситуации в Афганистане.

Он подчеркнул важность международного сообщества в поддержке афганского народа в решении гуманитарной ситуации для получения средств к существованию.

Министр иностранных дел Бельгии поблагодарил Пакистан за поддержку и содействие в процессе эвакуации.

Куреши поговорил с министром иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг о ситуации в Афганистане. Лидеры двух стран согласились с тем, что международное сотрудничество важно для процветания афганского народа.

Он также побеседовал с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом бин Ахмед Аль-Отайменом.

Куреши сказал аль-Усеймину, что Пакистан будет продолжать играть свою конструктивную роль в Афганистане.

Он сказал, что крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать отношения с Афганистаном, в том числе посредством поддержки экономики страны, реконструкции, восстановления и гуманитарных потребностей.

Он добавил, что для мусульман также важно продемонстрировать традиционную солидарность с афганским народом в его стремлении к миру, единству, стабильности и процветанию в Афганистане.

Генеральный секретарь Организации Исламская конференция проинформировал Куреши об Исполнительном заседании Организации Исламская конференция, которое состоялось в Джидде 22 августа для обсуждения ситуации в Афганистане.

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