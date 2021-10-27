Палата Катара и Арабо-российский деловой совет рассмотрели отношения сотрудничества между двумя странами

Вчера член совета директоров палаты Катара Ибтихадж аль-Ахмадани и президент Форума деловых женщин Катара встретились с президентом Арабско-российского делового совета Татьяной Гвилавой в штаб-квартире палаты в Дохе.

На встрече обсуждались экономические и торговые отношения между частным сектором Катара и его российским коллегой и пути их улучшения. Два официальных лица также обсудили инвестиционный климат в двух странах и призвали бизнесменов с обеих сторон наладить совместные инвестиции.

Аль-Ахмадани высоко оценил экономические отношения между Катаром и Россией, сославшись на успешное участие Катарской палаты в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2021), который прошел в июне 2021 года в рамках участия Государства Катар в форуме. . гостевая страна ».

Она отметила, что на форуме было много встреч катарских и российских бизнесменов с целью налаживания взаимных инвестиций в двух странах. Аль-Ахмадани сказал, что Катарская палата надеется на укрепление сотрудничества между Катаром и российскими компаниями путем создания экономических и торговых союзов на благо экономик двух стран.

Гвилава сказал, что российские бизнесмены хотят больше узнать об инвестиционном климате в Катаре и возможностях, доступных во всех секторах. Она подчеркнула, что Россия предлагает множество возможностей, которые привлекут катарских инвесторов.