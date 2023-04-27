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Палата общин Великобритании одобрила спорный закон об убежище | Новости беженцев

27 апреля, 2023
Toma Kulikov

После принятия закон, вероятно, будет означать, что любой, кто прибывает на небольших лодках, не сможет искать убежища.

Британские законодатели одобрили широкомасштабный законопроект, который значительно ограничит возможности мигрантов искать убежища в Великобритании, несмотря на заявления критиков о том, что он нарушает международное право.

Законопроект о нелегальной иммиграции был одобрен в среду нижней палатой парламента 289 голосами против 230 после того, как правительство приняло несколько поправок от мятежных консерваторов, которые утверждают, что он удержит десятки тысяч людей от попыток попасть в страну каждый год. . .

Теперь он переходит из палаты общин в палату лордов, где сталкивается с сильной оппозицией, хотя неизбранная верхняя палата парламента может только вносить поправки или откладывать принятие законодательства, но не блокировать его.

Премьер-министр Риши Сунак сделал этот законопроект одним из пяти своих основных приоритетов. В прошлом году правительство объявило это преступлением преступление Для лиц, прибывающих в Великобританию без визы или специального разрешения.

После принятия закон, скорее всего, будет означать, что любому, кто прибывает на небольших судах, будет отказано в убежище и депортирован либо на родину, либо в так называемую безопасную третью страну, такую ​​как Руанда.

Им снова будет запрещен въезд в Великобританию.

Значительное консервативное большинство в Палате общин обеспечило принятие закона, несмотря на осуждение со стороны оппозиции и заявления о том, что у законодателей не было достаточно времени для изучения законодательства.

Стивен Флинн из оппозиционной Шотландской национальной партии сказал: «Это правительство стремилось провести этот прискорбный и отвратительный закон через Палату общин».

Критики и некоторые благотворительные организации заявили, что эти предложения непрактичны, аморальны и демонизируют беженцев.

Они говорят, что тех, кто спасается от войны и преследований, нельзя отправить домой, а план Великобритании по депортации лиц, ищущих убежища, в Руанду погряз в юридических проблемах, поэтому мигранты будут томиться в заключении в Великобритании без выхода.

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Законодатели отклонили несколько поправок оппозиции, которые смягчили бы закон, в том числе поправки, освобождающие беременных женщин и детей от содержания под стражей.

Законопроект также запрещает лицам, ставшим жертвами торговли людьми, использовать современные британские законы о рабстве для предотвращения депортации.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что законопроект является «явным нарушением» Международной конвенции о беженцах.

Британское правительство признало, что существует большая вероятность того, что Великобритания нарушит международные обязательства в отношении беженцев и прав человека, но намерено противостоять юридическим проблемам.

Великобритания принимает меньше просителей убежища, чем европейские страны, такие как Италия, Германия и Франция.

В 2022 году в Великобританию на лодках и других малых судах прибыло более 45 000 человек по сравнению с 8 500 в 2020 году.

Группы беженцев говорят, что большинство прибывающих через Ла-Манш спасаются от войны, преследований или голода в таких странах, как Афганистан, Иран и Ирак, рискуя путешествовать через Ла-Манш, потому что существует мало безопасных и законных способов добраться до Великобритании.

Большинство тех, чьи заявления были рассмотрены, получили убежище в Великобритании.

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