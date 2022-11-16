Палата представителей рассматривает вопрос о выдвижении делегата от народа чероки.

В среду комитет Палаты представителей провел исторические слушания, чтобы выяснить, как и сможет ли Палата избрать делегата без права голоса от народа чероки, что является важным первым шагом к выполнению пропущенного пункта в договоре почти 200-летней давности, который привел к принудительное исключение нации. со своих исконных земель.

Заседание Комитета по правилам палаты представителей ознаменовало собой первый существенный законодательный шаг к назначению делегата с тех пор, как Ким Тэ Хи, представитель народа чероки с многолетним опытом работы в Вашингтоне, был назначен на эту должность в 2019 году и может подготовить почву для голосования. в ближайшие месяцы на ее место.

Отложенные из-за пандемии и помня о том, что новый Конгресс в январе может вынудить их возобновить процесс, вожди племен боролись за голосование в Палате представителей, чтобы утвердить ее место.

Представитель Джим Макговерн из Массачусетса, председатель комитета, сказал, что, по его мнению, здесь есть «веский аргумент» в пользу назначения делегата от народа чероки, хотя он признал, что слышал много вопросов и опасений от своих коллег и других племенных штатов. .