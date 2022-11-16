Палата представителей рассматривает вопрос о выдвижении делегата от народа чероки.

В среду комитет Палаты представителей провел исторические слушания, чтобы выяснить, как и сможет ли Палата избрать делегата без права голоса от народа чероки, что является важным первым шагом к выполнению пропущенного пункта в договоре почти 200-летней давности, который привел к принудительное исключение нации. со своих исконных земель.
Заседание Комитета по правилам палаты представителей ознаменовало собой первый существенный законодательный шаг к назначению делегата с тех пор, как Ким Тэ Хи, представитель народа чероки с многолетним опытом работы в Вашингтоне, был назначен на эту должность в 2019 году и может подготовить почву для голосования. в ближайшие месяцы на ее место.
Отложенные из-за пандемии и помня о том, что новый Конгресс в январе может вынудить их возобновить процесс, вожди племен боролись за голосование в Палате представителей, чтобы утвердить ее место.
Представитель Джим Макговерн из Массачусетса, председатель комитета, сказал, что, по его мнению, здесь есть «веский аргумент» в пользу назначения делегата от народа чероки, хотя он признал, что слышал много вопросов и опасений от своих коллег и других племенных штатов. .
«Я рад видеть, что племена с такой убежденностью отстаивают свои договорные права», — сказал член палаты представителей Том Коул, республиканец от штата Оклахома и член нации чикасо. Когда сессия закончилась, он сказал собравшимся, что «я боролся со многими этими проблемами за свою карьеру здесь».
«Никогда не поздно поступать правильно», — сказал он, добавив, что слушание было «очень информативным и показательным».
Предоставив 54-летней г-же Тихи и народу чероки место в своих рядах, Палата представителей выполнит условие, которое когда-то игнорировалось в Новый Эхотский договор, что вынудило нацию покинуть свои исконные земли на юге. Это побудило правительство Соединенных Штатов отправить 16 000 представителей народа чероки на Путь слез, смертельно опасное путешествие, чтобы приземлиться на территории нынешней Оклахомы. Четверть вынужденных уехать — около 4000 человек — умерла до прибытия в результате суровых условий, голода и болезней.
Но договор, который был ратифицирован только одним голосом в Сенате и подписан президентом Эндрю Джексоном в 1836 году, также провозглашал, что нация чероки «будет наделена полномочиями делегата в Палату представителей Соединенных Штатов, когда Конгресс примет решение». положение о том же».
Если бы г-жа Техи пополнила ряды Палаты, она присоединилась бы к полудюжине делегатов, которые могут заседать в комитетах и вносить законопроекты, но не могут голосовать в зале Палаты для окончательного одобрения. Частично цель слушания состоит в том, чтобы определить самый простой законодательный путь для утверждения должности делегата, поскольку нация чероки настаивает на вступлении в силу резолюции Палаты простым большинством голосов.
Законодатели выразили поддержку выполнению американских обязательств по договору. Но остается ряд вопросов, прежде чем Палата представителей согласится провести голосование по созданию должности делегата, в том числе вызовет ли это конституционные проблемы и могут ли другие племена добиваться аналогичного представительства.
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