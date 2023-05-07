Палата представителей смотрит на Россию | РНЗ

Когда парламент берет перерыв, депутаты не всегда отправляются домой, чтобы работать со своими избирателями. Иногда они выходят на улицу, и это не для развлечения.

Они путешествуют со своими коллегами и даже политическими оппонентами, чтобы поменять свою роль местного депутата на роль на международной арене. Эти депутаты Не старшие министры, которые обычно занимаются международной дипломатией — это депутаты как от правящей, так и от оппозиционной партий, которые вместе представляют Новую Зеландию.

Недавно встреча в Бахрейне филиал Межпарламентский союз (IPU) входили четыре члена парламента от киви во главе с Вануши Уолтерсом (лейбористская партия — Аппер-Харбор), в том числе Скотт Симпсон (национальная партия — Коромандель).

Хаус говорил с ними о том, что все это значит. Прежде чем мы перейдем к тому, какой член парламента Новой Зеландии недавно поднял вопрос о России, немного предыстории.



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Межпарламентский союз: Объединение парламентов

«Межпарламентский союз — это организация парламентариев со всего мира, — говорит Скотт Симпсон. Представлено около 150 стран, которые встречаются два раза в год. Это прекрасная возможность пообщаться с парламентариями из демократических стран мира».

Я полагаю, что в то время как ООН получает все внимание как международная ассоциация правительств, МПС является собранием, эквивалентным парламентам (с делегациями, часто также включающими несогласные голоса).

«Да, я думаю, что это хороший способ сформулировать это, — говорит Уолтерс, — и, на мой взгляд, это реальное преимущество, когда многопартийная делегация со всех этих сторон собирается вместе. Но в основном мы обсуждаем много вопросов, которые выдвинула ООН, такие как мир, безопасность, права человека и проблемы окружающей среды».

Не совсем пляжный отдых

В этих вещах мало времени для отдыха. Последняя встреча МПС проходила в Бахрейне, но Симпсон отмечает, что мало кто видел эту страну.

«Вы летите в пункт назначения, садитесь на автобус, едете в отель, потом едете из отеля в конференц-центр… из отеля в конференц-центр… из отеля в конференц-центр… примерно три дня, а потом снова возвращаешься на автобусе». В самолет, а потом обратно домой.

Конференц-центры, вероятно, являются худшим местом для проведения времени, чем аэропорты. В случае Бахрейна зал представлял собой большое здание без окон. Так что, как только вы находитесь в здании, вы находитесь в здании».

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Если не планер, то что?

Понятно, что польза от этих встреч есть, так что же, собственно, они сделали в Бахрейне? Фануши Уолтерс:

Каждое заседание МПС имеет устоявшуюся тему, в то время как мы обсуждаем ряд различных вопросов. Тема Бахрейна была посвящена борьбе с нетерпимостью и стремлению к инклюзивности. И это было сутью многих дискуссий, которые у меня были. Поделитесь идеями о том, что другие парламенты делают для обеспечения прав и защиты определенных меньшинств.

«Для меня было честью говорить от имени делегации Новой Зеландии о том, как мы справились с ужасающими событиями 15 марта. А также о шагах, которые мы предпринимаем для обеспечения прав женщин и прав сообщества ЛГБТКИ. И это было здорово иметь возможность поговорить с другими парламентариями о том, как они продвигают эти права», потому что я думаю, что это действительно начнет влиять на то, что мы можем делать дальше».

Это естественная территория Вануши Уолтерс. Она имеет степень магистра международного права в области прав человека, полученную в Оксфордском университете, и ранее работала в Комитете по правам человека и члене правления Amnesty International.

Но у большинства членов Палаты представителей есть еще одна страсть, которая проистекает из того времени, которое они проводят в отдельных комитетах, рассматривающих законодательство и государственные расходы, — импичмент.

«У меня также было много разговоров о том, какие у вас системы, какие комитеты есть в вашем парламенте? Кто гарантирует, что принимаемые нами законы соответствуют цели? Как мы сохраняем нашу исполнительную ответственность? »

Скотт Симпсон говорит, что в этом отношении Новая Зеландия выгодно отличается от других парламентов МПС.

«Мы очень хорошо складываемся. Я думаю, что вещи, которые мы часто принимаем как должное здесь, в Новой Зеландии, не обязательно очевидны или присутствуют в других демократиях. Например, у нас гендерный раскол 50/50 в новозеландском парламенте, что на самом деле очень необычно. в большинстве парламентов по всему миру. Но возможность увидеть, как работают другие парламенты и как они работают, очень интересна».

Особое внимание в нем уделялось окружающей среде, океанам, рыболовству и воде.

«Одним из побочных вопросов для меня был мой интерес к океанам, морскому пространству, окружающей среде и климату. И есть так много семинаров внутри семинаров, тем, которые могут быть своего рода подмножеством основной темы ассоциации».

Его выбрали как Давида против русского Голиафа

Но за всем этим обменом идеями и сотрудничеством могут скрываться и обиды по международным вопросам. На каждом заседании МПС, помимо согласованных тем, идет обсуждение «экстренного решения». Этим вопросом в Бахрейне была попытка России насильственно аннексировать Украину. Скотт Симпсон говорит, что вокруг этой встречи было настоящее напряжение.

Чтобы там была делегация из Украины, и делегация из Российской Федерации. У вас есть ощущение напряженности, особенно в Европе, она очень реальна, она очень актуальна, она очень доминирует с точки зрения того, как некоторые из этих стран думают прямо сейчас».

Прежде чем чрезвычайная резолюция может быть обсуждена и поставлена ​​на голосование объединенным МПС, она должна быть сначала подготовлена ​​небольшим специально избранным комитетом, состоящим из членов, представляющих различные группы стран.

Вануши Уолтерс был в том комитете, представляющем Двенадцать плюс группа стран. Украина специально попросила взять на себя эту роль. В Twelve Plus Group уже входят 47 стран, включая Европу, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Быть избранным главой этой ассамблеи (вместе с одним канадским депутатом) на международном форуме было немаловажным событием, но оно осталось незамеченным новозеландскими СМИ.



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«Так что я был одним из двух членов так называемого дополнительного пула», — говорит Уолтерс. Украина попросила меня посидеть в зале и помочь с процессом разработки до того, как эта резолюция будет поставлена ​​на голосование. Это был очень напряженный процесс, во многих отношениях, как вы можете себе представить. У нас также были Иран в комнате, Южная Африка, Оман, Иордания, Чили, Канада».

«Итак, нас было восемь человек, которые сидели в комнате в течение пяти или шести часов с пятиминутным перерывом, просто обсуждая построчно эту чрезвычайную резолюцию, которая по сути осуждала российское вторжение».

Она играет. Я слышал от других, что Уолтерс отлично подготовил проект резолюции, согласился с ней и участвовал в голосовании в МПС. Но она не готова принять любую славу.

«Я не думаю, что это зависит от одного человека. Я много раз слышал это от многих киви, которые работают в этой сфере».

Команда MLS, Новая Зеландия

Еще одна вещь, которая впечатляет другие страны, говорит Уолтерс, это то, как новозеландские политики всегда действовали одинаково, независимо от политической принадлежности.

«Я также слышал, что людям действительно нравится то, как мы работаем между вечеринками, когда мы находимся на этих международных площадках, и мы действительно должны гордиться этим».

Совершенно очевидно, что Скотт Симпсон гордится тем, чего добился член парламента от лейбористской партии Уолтерс для группы делегатов МПС и Новой Зеландии. Он также отмечает, что кивиские депутаты очень едины в этих событиях.

«Мы склонны действовать на международной арене как «Новая Зеландия Инкорпорейтед». Мы склонны оставлять внутреннюю политику позади, когда уезжаем из страны. пытаясь достичь».

Подразделение находится под угрозой

Международные ситуации должны облегчиться, если домашняя команда будет единой, но это не исключает жесткой оппозиции из-за рубежа. И Уолтерс, и Симпсон говорят о сильном давлении со стороны России и ее союзников. Действительно издевательство. Уолтерс объясняет, как это работало на недавних встречах МПС.

У русских была большая делегация в Руанде. И я думаю, что особую озабоченность могли вызвать те, кто участвовал в работе редакционного комитета. И что я обнаружил тогда, когда встал, чтобы выступить, так это то, что несколько раз меня фотографировали либо Россия, либо Беларусь, либо один из их союзников, и ко мне несколько раз подходили люди, которые не говорили мне, где они были родом, а потом выяснилось, что они русские.

«Новый опыт был физическим до некоторого запугивания в комнате. И не только Россия, но и Иран буквально вставали, подходили к тому месту, где вы сидели, вставали рядом с вами и начинали просить вас не говорить определенные вещи. . Так что, хотя вы и раньше были на международных форумах, это было определенно удивительно».

Симпсон соглашается: «Мы не привыкли к такого рода физическому запугиванию. И да, это необычно, я бы подумал, что на таком форуме происходят такие вещи. Но это признак опасного трудности, с которыми мир сталкивается во многих местах».

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