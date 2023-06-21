Палестинские боевики убили четырех израильтян недалеко от поселения на Западном берегу

20 июня 2023 г. Обновлено 2 часа назад

Подпись к фотографии, Двое боевиков прибыли на машине и расстреляли людей на ближайшей заправке и в ресторане, где подают хумус.

Четверо израильтян, в том числе мальчик, были убиты в результате нападения вблизи поселения на оккупированном Западном берегу.

Еще четверо были ранены, один из них серьезно, когда во вторник двое палестинских боевиков открыли огонь по ресторану и заправочной станции за пределами Эли.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что боевики были среди его членов.

Один из них был застрелен на месте вооруженным гражданским лицом, а второй скрылся на угнанной машине и позже был убит израильскими силами в городе Тубас.

Премьер-министр Израиля заявил, что «возможны все варианты» в ответ на то, что он назвал «ужасной и ужасающей террористической атакой», которая последовала за эскалацией насилия на Западном берегу в последние дни.

Представитель ХАМАС заявил, что стрельба произошла в ответ на израильский военный рейд в Дженине в понедельник, в результате которого погибли семь палестинцев.

Стрельба произошла во вторник к югу от Эли на шоссе 60, главной дороге между палестинскими городами Рамалла и Наблус.

Представитель ЦАХАЛа адмирал Даниэль Хаджари заявил в своем заявлении, что двое боевиков прибыли на машине из деревни Уриф, примерно в 10 км к северу.

Он добавил, что сначала они открыли огонь по придорожному ресторану, где подают хумус, убив трех мирных жителей, а затем еще один мирный житель был застрелен во дворе автозаправочной станции.

Один из боевиков был застрелен вооруженным гражданским лицом, а другому удалось скрыться на угнанной машине.

Адмирал Хиджри сказал, что солдаты ЦАХАЛа и сотрудники службы безопасности ШАБАК позже обнаружили автомобиль недалеко от Тубаса, в 29 км к северо-востоку, и застрелили второго боевика. READ От станций метро до торговых центров Тайвань — бомбоубежище

Медик службы скорой помощи «Маген Давид Адом» Моти Дахан сказал, что он и его товарищи увидели «сложное место», когда прибыли на место нападения. Он добавил, что было семь жертв, которые были застрелены.

«Мы провели медицинские осмотры и начали оказывать медицинскую помощь, а трое пострадавших эвакуированы в малые и средние реанимационные отделения МВД. [Mobile Intensive Care Units] в больницу, и, к сожалению, четверо пострадавших погибли».

Израильские СМИ сообщили, что погибшими были Элиша Антман, 18 лет, и Офер Фирман, 63 года, из Эли. 17-летний Нахман Мордов из заставы Ахия к востоку от Или; и Харел Масуд, 21 год, из города Яд-Биньямин в центральном Израиле.

Число погибших в Израиле было самым высоким после нападения палестинца у синагоги в оккупированном Восточном Иерусалиме в январе, когда было убито семь человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в своем заявлении: «От всего сердца я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, да отомстит за них Бог, и от имени всего народа посылаю свои наилучшие пожелания. с глубочайшим уважением». Быстрое восстановление раненых.

«Хочу напомнить всем тем, кто стремится навредить нам: открыты все варианты. Мы продолжим всеми силами бороться с терроризмом и победим его», — добавил он.

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем назвал стрельбу «ответом на преступления оккупации». [Israel] вчера в лагере Дженин.

Семь палестинцев были убиты, в том числе 15-летний мальчик и 15-летняя девочка по имени Саад Гассан Туркман, которые скончались от полученных травм в среду утром, и более 90 человек получили ранения во время рейда израильских сил на лагерь. Во время вторжения также были ранены несколько израильских солдат.

Через несколько часов после стрельбы в Эли группы израильских поселенцев напали на несколько близлежащих палестинских городов и деревень, бросая камни и поджигая автомобили, имущество и оливковые рощи. READ Израиль, Франция, Греция и Кипр встретятся на военно-морских учениях

Тем временем крайне правые партии в израильском коалиционном правительстве оказывают давление на Нетаньяху, чтобы тот начал крупную военную операцию на севере Западного берега, чтобы противостоять волне палестинских нападений.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил журналистам в Эли, что пришло время «вернуться к целенаправленным убийствам с воздуха, сносить здания, возводить баррикады, изгонять террористов и заканчивать принятие закона о террористах смертной казнью».

С начала года более 160 палестинцев были убиты израильскими силами или поселенцами на оккупированном Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа. Среди них боевики и мирные жители.