Палестинцы требуют расследования израильской резни в Танторе | Новости Аль-Накба

Сионистские банды убили не менее 200 палестинцев в деревне Тантура, которая была разрушена в 1948 году.

Палестинская администрация призвала к созданию международной комиссии для расследования массовых убийств, совершенных Израилем в палестинской деревне Тантура в 1948 году.

Этот призыв прозвучал после того, как израильская газета «Гаарец» сообщила в четверг об обнаружении в деревне Тантура массового захоронения палестинцев, убитых сионистскими бандами в 1948 году, когда было создано современное государство Израиль.

Палестинцы говорят, что во время войны 1948 года в палестинских деревнях произошли многочисленные массовые убийства палестинцев сионистскими бандами в попытке насильственно изгнать не менее 750 000 палестинцев из их домов и земель, трагедию, которую палестинцы называют катастрофой или катастрофой.

Министерство иностранных дел Палестины заявило в заявлении в субботу, что «преступления оккупации не прекратились в 1948 году, но они все еще продолжаются в расистской и ненавистной манере, что требует начала расследования этих преступлений. «

«Требуется широкая международная кампания по восстановлению справедливости в отношении палестинских жертв и наказанию израильских официальных лиц и официальных израильских учреждений, которые продолжают скрывать и скрывать безобразие этих преступлений и массовых убийств», — говорится в заявлении.

Палестинская деревня Тантора до того, как она стала израильским пляжем и местом геноцида. Картина всего, что осталось от Валида Аль-Халиди. pic.twitter.com/Nh5Q4ByKDJ — Хашем | Хашем (@HashemAbuShama) 22 января 2022 г.

Газета «Гаарец» сообщила в своем сообщении, что израильские офицеры «из боя 1948 года в деревне Тантора [have] Наконец-то разоблачение массового убийства арабов, которое произошло после сдачи деревни».

Она добавила, что на следующей неделе в Интернете планируется показать документальный фильм под названием «Тантора», отметив, что будут показаны свидетельства израильских солдат, участвовавших в расправе.

Газета Haaretz сообщила, что могилы не менее 200 палестинцев, похороненных после казни, находятся под парковкой на пляже Дор.

Нынешняя выставка в Палестинском музее в Бирзейте (Страна наедине с морем) включает фотографии и документы о резне в Тантуре. https://t.co/EIsVQuWYg6 — Руан 𓂆☭ Руан (@RiverToSea48) 21 января 2022 г.

Перевод: Нынешняя выставка в Музее Палестины в Бирзейте включает фотографии и документы о резне в Танторе.

комбо сила

По данным палестинских историков, резня в Тантуре произошла в ночь с 22 на 23 мая 1948 года.

В заявлении Палестинской администрации говорится, что факты Накбы «постоянно затушевываются сменяющими друг друга израильскими правительствами, чтобы скрыть правду о преступлениях и массовых убийствах этих сионистских банд, зная, что лидеры, ответственные за их совершение, получают высокие посты в оккупационной армии и в официальных израильских учреждениях».

Разоблачения газеты «Гаарец» привели в ярость палестинцев, которые уже давно задокументировали этнические чистки в устных и письменных отчетах — таких как историческая книга Валида аль-Халиди «Все, что осталось» — и говорят, что их отчеты всегда отвергаются как ненадежные, если о них не вспоминают вовлеченные израильтяне. Эти зверства.

Палестинский исследователь Хашем Абу Шама написал в Твиттере, что история «Гаарец» больше отражает историю Израиля, чем историю убитых палестинцев.

«Во всяком случае, это показывает, что колониальные правонарушители, колониальные ученые и колониальные архивы автоматически получают право «рассказывать»». Он сказал.

На данный момент единственная причина верить израильскому повествованию о Накбе, а не палестинскому повествованию, — это чистый расизм. Десятилетия тщательных исследований палестинцев, которые могли бы рассказать вам обо всем этом. https://t.co/9wCiKa916d — Человек на солнце 🌞 (AManInTheSun) 21 января 2022 г.

В то время как израильские историки, такие как Бенни Моррис, имели доступ к архивным файлам о насильственном перемещении палестинцев, но воздерживались от использования термина «этническая чистка», другие, такие как израильский академик Илан Паппе, столкнулись с резкой реакцией израильского общества за ссылку на события. 1948 г. к этой грамматике.

Баби, который сейчас преподает в Эксетерском университете, был высмеян и исключен из Хайфского университета в 2008 году после того, как он настаивал на том, что бойня в Танторе имела место, разоблаченная его студентом Тедди Кацем.

Кац отказался от своих выводов после публичной кампании интенсивного давления и запугивания.