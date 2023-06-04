Памяти художника Ильи Кабакова — The Forward

Бенджамин Эйвери

4 июня 2023 г.

Еврейский художник и художник-инсталлятор Илья Кабаков, скончавшийся 27 мая в возрасте 89 лет, доказал, что выживание и даже процветание в антисемитском обществе может навсегда изменить ощущение личной идентичности.

Родившийся в Украине в еврейской семье из рабочего класса, он поступил в престижные учебные заведения, такие как Ленинградская академия художеств и Художественный институт им. В. И. Сурикова в Москве, где он выбрал курс графического дизайна и книжной иллюстрации.

Эта специальность давала ему привилегии члена Союза художников СССР, а более амбициозные коллеги за границей, изучавшие живопись или скульптуру, вызывали нешуточный интерес со стороны КГБ.

Кабаков внешне был послушен линии коммунистической партии как иллюстратор детской книги 1963 года. Алфавит нашей жизни Евгений Пермяк, Идеологический курс для советской молодежи. Сотрудничество с такими прославляющими режим публикациями дало ему пространство для личного художественного самовыражения. Он старался не раздвигать границы, рекламируя свое личное творчество и индивидуальность.

Так что, хотя в 1956 году Кабаков посетил Роберта Фалька, советского художника-еврея, у которого были конфликты с правительством, он старался не подражать пути Фалька. Кабаков легко Я признаюсь что в 1974 году, когда еврейский художник Оскар Рабин пригласил его принять участие в выставке неофициального искусства под открытым небом, он отреагировал испуганным отказом.

Кабаков добавил, что коллективная выставка Рабина под открытым небом «будет разбита бульдозерами и дворниками».

Внешне совместимый и внутренне развившийся в большой талант, Кабаков, по-видимому, имел ограниченное время для выступлений на идишкит. Когда в 1998 году искусствовед Дэвид Росс спросил его о его чувстве еврейской идентичности, Кабаков ответил: «Мы все принадлежим к советской религии».

Один из способов справиться с этим заключался в том, чтобы изобрести художественное альтер-эго, которое, несомненно, было евреем, но тоже умерло мирно. Кабаков написал биографию Шолома Розенталя, художника, который сменил свое имя на Шарль в Париже, прежде чем преждевременно погиб в автокатастрофе.

Как и Кабаков, Розенталь также родился в Украине еврейского происхождения, но обучение Розенталя воображению у художника-абстракциониста Казимира Малевича и ранняя смерть в 1933 году противоречили картинам, которые Кабаков написал о нем. Это было больше в традициях советского социалистического реализма 1950-х годов, с которым Кабаков столкнулся в юности.

Инсталляции Кабакова, в том числе созданные до его отъезда из СССР на Запад в 1988 году, с разочарованием отметили историческое прошлое. Примеры включают «Ящик с мусором» (1981) и «Туалет» (1992). В «туалете» были три рудиментарные кабинки советских времен с дырками в полу, расположенные рядом с жилыми помещениями, как это было во многих квартирах того времени. Как выдающийся работник, Кабаков никогда не жил в таких нищенских условиях.

Как отмечает Кабаков в комментарии к другой инсталляции «Мусорный роман», попытка восстановить следы русско-еврейской истории обречена на провал; И вместо «сохранившихся еврейских мест» как бы уцелели «полужилья, полуруины, тихая, окаменевшая грусть и отчаяние».

Однако среди безделушек, припасенных для сборки кабаковских инсталляций, проглядывают отголоски иудаизма. Славянка Харриет Морав уведомление что в «Человеке, который улетел в космос из своей квартиры», якобы пародирующем космическую гонку холодной войны, можно увидеть «тело, напоминающее еврейскую молитвенную шаль … с ее характерными линиями и бахромой», с одновременным эхом полета и траур.

Морав также был идентифицирован как Центральный. Хегдиш (Хаос) Повторяет картину Марка Шагала 1938 года «Белый крест», на которой Иисус завернут в талит. Такие детали могли иметь несколько значений, знали еврейские друзья Кабакова и коллеги-художники, так как они восхищались его словесным умением находить иногда парадоксальный смысл в своих творениях.

В своих мемуарах еврейский художник-диссидент Анатолий Брусиловский описал Кабакова как «похожего на рассадного мудреца» в его абсурдной интерпретации своих произведений. Принимая любезность, Кабаков также был осторожен, отказываясь подвергать опасности себя и свою семью, якобы выступая против режима: «Я не был противником», он сказал интервьюеру в 1995 году, добавив: «Я ни с чем и ни с кем не воевал. Это слово ко мне не относится».

Таким образом, он отличался от других русских евреев, таких как Александр Меламед, концептуальный художник и перформанс, который бесстрашно высмеивал одобренное советское пропагандистское искусство и подвергался за это критике.

Чтобы избежать такого рода наглости, Кабаков осознавал свое богатство в своей способности служить самостоятельным «бюрократом» в советской системе, за которой последовало большее материальное богатство на Западе. Его работы с их смесью полуностальгии по временам Советского Союза с некоторой иронией или сарказмом привлекли коллекционеров еврейских олигархов, таких как Леонид Михельсон и Роман Абрамович.

Миккельсен профинансировал «Чужой город» — масштабную инсталляцию, которую Кабаков и его жена Эмилия построили в 2014 году для сборки в Большом дворце в Париже. Абрамович потратил десятки миллионов долларов на приобретение работ Кабакова, который в конечном итоге стал самым дорогим из ныне живущих художников России, а картина 1982 года была продана на аукционе в 2008 году за 5,8 миллиона долларов.

Другие русские художники-евреи, некоторые из которых были вынуждены покинуть родину, знали, что Кабаков был единственным русским художником, сделавшим значительную карьеру на Западе. Некоторые связывают этот успех с универсальными темами в его произведениях.

В 2007 году жена Михаила Грубмана, видного полусовременника Кабакова, иммигрировавшего в Израиль в 1971 году, сообщила Гаарец что работы ее мужа продаются в разы дешевле, чем Кабаков.

Но, несмотря на это благополучие, Кабаков сообщил Россу, что он никогда не чувствовал, что эмигрировал или покинул свою страну. Он сказал: «Мой менталитет советский». «Моя родина — Украина, мои родители — евреи. Мое школьное образование и язык — русский».

Однако тонкие или неявные ссылки на еврейское вдохновение дополняют его композиции, не в последнюю очередь в его образовательном проекте.корабль толерантности», который впервые был запущен в 2005 году и учит школьников ценить разнообразие посредством создания произведений искусства.

Повторяя темы путешествий и бегства от действительности, часто встречающиеся в творчестве Кабакова, а также в путешествиях его предшественников, таких как Вениамин из Туделы, «Корабль терпимости» по сути является идеализированным городом. Как подчеркивал ученый-талмудист Майкл Хегер в «Еврейской утопии» (1932), стремление к пророческому идеалу социальной справедливости — древнее еврейское занятие.

«Мы оба евреи» Эмилия Кабакова Рассказывать Он брал интервью у поляка в 2006 году — тот живет в художественном мире, отделенном от общих маркеров, таких как национальность или другие идентичности: «Определенно» не украинец, по словам его жены, но Илья Кабаков иногда идентифицировал себя как «советский парень», поскольку он жил в ту эпоху. Однако она отметила, что «мы не можем сказать, что он русский», потому что это подразумевает менталитет, культуру и другие факторы, которых у него не было.

Будучи многолетним советским евреем, Кабаков освоил методы выживания, чтобы преуспеть в обретении убежища на Востоке и на Западе, достижение не меньшее, чем его вдохновляющие художественные творения.