Памятка Google об «отсутствии рва» в ИИ была правдой, и глава Google по ИИ с ней не согласен

всего два месяца назад, просочившаяся записка Как сообщает исследователь Google, он поставил под сомнение будущее компании в области ИИ, заявив, что у нее нет «рва» в отрасли — и теперь, похоже, у нас есть подтверждение того, что это было реально. В интервью с декодироватьсказал Демис Хассабис, генеральный директор Google DeepMind край что, хотя он считал записку законной, он не соглашался с ее выводами.

«Я думаю, что меморандум был настоящим. Я думаю, что инженеры Google часто пишут различные документы, и иногда они просачиваются и широко распространяются». «Мне кажется, что их интересно слушать, а дальше приходится прокладывать свой собственный курс. А я подробно эту заметку не читал, но с выводами из нее не согласен».

Записка, которую он получил полуанализ С общедоступного сервера Discord он говорит, что ни у Google, ни у OpenAI нет того, что им нужно для успеха в индустрии ИИ. Вместо этого, утверждает исследователь, «третья фракция спокойно ела наш обед»: модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которые, по словам исследователя, «быстрее, более настраиваемы, более приватны и более платежеспособны».

Аль-Хисбс, однако, менее пессимистичен в отношении будущего Google в индустрии искусственного интеллекта. Он считает, что конкурентный характер исследователей компании поможет Google выйти на передний план в области искусственного интеллекта, добавив, что недавно объединенные команды Google Brain и Google DeepMind, которые Хасабису было предложено возглавить, вероятно, приведут к новым прорывам.

«Посмотрите на историю того, что сделали Google и DeepMind с точки зрения новых инноваций и прорывов», — сказал Хассабис. «Я собираюсь сделать ставку на нас, и я, безусловно, очень уверен, что это будет продолжаться и будет еще более верным в течение следующего десятилетия, поскольку мы совершаем следующие крупные прорывы, как и в прошлом». READ Бесплатные игры PlayStation Plus, объявленные в июле 2022 года, включая Crash Bandicoot 4