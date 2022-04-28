Память жертв Холокоста в храме Шалом | Новости, спорт, вакансии

ВЕЛЛИНГ — Зло побеждает, когда хорошие люди ничего не делают, чтобы остановить его, сказал раввин Джошуа Лев гостям в синагоге Шалом в среду вечером.

По его словам, в связи с тем, что на Украине снова бушует война, это сообщение стоит повторить и запомнить.

В среду в синагоге «Шалом» состоялась программа Йом ха-Шоа, Дня памяти жертв Холокоста, на которой присутствовало около 30 человек.

Лев говорил о зверствах и 6 миллионах смертей евреев и других лиц, выступавших против преследований нацистов во время Второй мировой войны, сравнив действия, которые происходили в то время, с теми, которые происходят сейчас во время российского вторжения в Украину.

19 сентября 1941 года 33 771 человек, в основном евреи, были убиты в Бабьем Яру, овраге в украинской столице Киеве. Лиф сказал, что это место превратится в братскую могилу, по крайней мере, для 120 000 человек.

Совсем недавно, 1 марта – более 80 лет спустя – мемориал Бабий Яр подвергся бомбардировке во время российской ракетной атаки.

Есть и другие сходства, сказал Лев.

«Интересно, что российская дезинформация касалась присутствия нацистов в Уркине, которые терроризировали этнических русских, проживающих в восточной части страны», — сказал он. «На самом деле Россия (сегодня) хочет захватить всю территорию только для того, чтобы стать частью гегемонии Российской империи, которая рухнула с распадом Советского Союза в 1991 году».

Он сказал, что русские ведут себя «ужасающе» подобно нацистам, заявляя, что такие земли должны принадлежать им.

«Эта ложь никуда не исчезла, — продолжал Лев. Мы видим это ужасающим образом. Удивительно, как украинцы сопротивляются этому. И западный мир должен быть более ответственным, потому что 80 лет назад, когда нацисты убивали евреев, он почти ничего не говорил…

«Как и тогда, зло преуспевает, если добро ничего не делает».

Лев назвал Йом Хашва «относительно недавним событием», добавленным в еврейский календарь, который увековечивает память не только о тех, кто погиб в Холокосте, но и о тех, кто выжил, и о тех, кто героическими подвигами сражался с нацистами.

Он сказал: «Все еще есть люди, которые относятся к другим меньше, чем к людям … и мы, как общество, терпим неудачу». «Йом ха-Шоа просит нас помнить».

Мир недалек от памяти о Бабьем Яру. Лейф объяснил, что до сих пор есть люди, которые относятся к другим не по-человечески, а с ненавистью и презрением.

В дальнейшем, по его словам, людям не нужно рассматривать себя как отдельные фракции.

«Каждому из нас нужно обратиться к миру и сказать, что у нас больше общего, чем различий», — продолжил Лев. «Каждый из нас выиграл бы, если бы каждый из нас лучше поступал по отношению к своим соседям».

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