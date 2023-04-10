Папа на Пасху: молитесь за украинцев, русских и беженцев | Новости, спорт, вакансии





ВАТИКАН (AP) — В пасхальном послании, подчеркивающем надежду, Папа Франциск в воскресенье призвал молиться как за украинский, так и за русский народы, похвалил страны, которые принимают беженцев, и призвал израильтян и палестинцев, потрясенных недавним всплеском смертоносного насилия, сформулировать Климат доверия.

Франциск вместе с десятками епископов и десятками тысяч верующих отслужил пасхальную мессу на украшенной цветами площади Святого Петра, чтобы подтвердить христианскую веру в то, что Иисус воскрес из мертвых после дней своего распятия.

86-летний Папа возглавил торжество традиционным обращением к проблемным местам в мире. поощрять «Доверие между людьми, народами и нациями», Франциск сказал радость Пасхи «Он освещает тьму и мрак, в которых так часто оказывается окутан наш мир».

Пасхальное послание Папы известно под латинским названием. «Урби и Орби», Что значит «В город и мир».

С тех пор как в феврале 2022 года Россия вторглась в соседнюю Украину, Франциск неоднократно призывал к прекращению боевых действий и просил молиться за «Цитировать» Украинский народ.

Украинские дипломаты жаловались, что он недостаточно навязчив в своих высказываниях о России и особенно о российском президенте Владимире Путине, в то время как Ватикан старается не отталкивать Москву.

«Помогите любимому украинскому народу в его пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ России», — умолял Франциск к Богу в своем пасхальном обращении, произнесенном сидя на стуле на центральном балконе базилики Святого Петра лицом к Квадрат. «Соболезнуем раненым и всем тем, кто потерял близких из-за войны, и даруем пленным благополучное возвращение в свои семьи».

Он призвал международное сообщество принять меры для прекращения войны в Украине и «Каждый конфликт и кровопролитие в мире, начиная с Сирии, которая все еще ждет мира».

Франциск также молился за тех, кто потерял близких во время землетрясения, которое произошло два месяца назад в Сирии и Турции и унесло десятки тысяч жизней.

В связи с возобновлением смертоносного насилия, затронувшего как израильтян, так и палестинцев в последние дни, Франциск призвал к «возобновлению диалога в атмосфере доверия и взаимного уважения между израильтянами и палестинцами, чтобы воцарился мир в Священном городе и во всем регионе». », имея в виду Иерусалим.

Но Фрэнсис также отметил прогресс на некоторых фронтах.

«Давайте радоваться ощутимым признакам надежды, которые приходят к нам из многих стран, начиная с тех, кто предлагает помощь, и приветствуя всех, кто спасается от войны и нищеты», Он сказал, не называя конкретных стран.

Как заботиться о лицах, ищущих убежища, мигрантах и ​​беженцах, и следует ли их впускать — это политические и социальные дебаты, бушующие в большей части Европы, а также в Соединенных Штатах и ​​других странах.

Франциск также молился национальным лидерам «Убедиться, что ни один мужчина или женщина не подвергается дискриминации» И что будет Полное уважение прав человека и демократии.

Поскольку мигранты рискуют своей жизнью в непригодных для плавания лодках контрабандистов в надежде добраться до Европы, Папа посетовал на то, что тунисский народ, особенно молодежь, испытывает социальные и экономические трудности.

За последние две недели десятки человек погибли или пропали без вести после попытки пересечь Средиземное море из Туниса.

Папа назвал Ливан и две африканские страны, которые он посетил в этом году — Южный Судан и Конго — среди стран, которым необходимо положить конец разногласиям и прийти к примирению.

Говоря о Гаити, он обратился «Политические деятели и международное сообщество должны искать окончательное решение многих проблем, от которых серьезно страдают люди».

Кровавые конфликты, упомянутые Франциском, контрастировали с буйством ярких красок, вызванным оранжевыми и красными тюльпанами, ветками форзиции и желтых нарциссов, гиацинтами и другими яркими сезонными цветами, украшавшими площадь Святого Петра. Цветы были доставлены на грузовиках из Нидерландов.

По подсчетам Ватикана, к концу выступления папы около 100 000 человек собрались на площади как раз к выступлению папы.

Навес на краю ступеней на площади защищал папу, который вернулся на всеобщее обозрение на мессу через 12 часов после 2,25-часового пасхального празднования в базилике Святого Петра накануне вечером.

Фрэнсис находился в больнице с 29 марта по 1 апреля для лечения бронхита. Все еще выздоравливая, он пропустил традиционное шествие Страстной пятницы в римском Колизее из-за необычно низких ночных температур.

К концу более чем двухчасового пасхального явления Франциск, казалось, выдохся. Его голос стал хриплым, и в какой-то момент он прервал свою речь, чтобы покашлять.

Тем не менее, он проехал несколько кругов по площади на своем папомобиле после мессы, махая рукой и улыбаясь приветствующим доброжелателям.





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