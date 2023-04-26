Папа разрешил женщинам голосовать на следующем собрании епископов

ВАТИКАН (AP) Папа Римский Франциск решил предоставить женщинам право голоса на предстоящем собрании епископов, что является важной реформой, отражающей его надежды на то, чтобы предоставить женщинам большую ответственность за принятие решений и дать обычным людям большую роль в жизни католической церкви. .

Франциск одобрил изменения в правилах, регулирующих Синод епископов, орган Ватикана, который собирает епископов со всего мира для регулярных встреч, после многих лет требований женщин о праве голоса.

В среду Ватикан опубликовал одобренные им поправки, которые подчеркивают его видение того, чтобы верующие-миряне играли более важную роль в церковных делах, которые долгое время оставались за духовенством, епископами и кардиналами.

Католические женские группы, которые давно критикуют Ватикан за отношение к женщинам как к гражданам второго сорта, приветствовали этот шаг как веху в 2000-летней жизни церкви.

сказала Кейт Макклой из Женской конференции по рукоположению, которая выступает за женщин-священников.

После II Ватиканского собора, встреч 1960-х годов, которые модернизировали Церковь, папы созывали епископов мира на несколько недель в Рим для обсуждения определенных тем. В конце встреч епископы голосуют за конкретные предложения и выдвигают их Папе, который затем готовит документ, в котором учитываются их взгляды.

До сих пор голосовать могли только мужчины. Но согласно новым изменениям, пять монахинь присоединятся к пяти священникам в качестве голосующих представителей религиозных конфессий. Кроме того, Франциск решил назначить в Синод 70 членов, не являющихся епископами, и потребовал, чтобы половина из них была женщинами. У них тоже будет право голоса.

Цель также состоит в том, чтобы привлечь молодых людей из числа тех семидесяти членов, не являющихся епископами, которые будут предложены провинциальными собраниями, а окончательное решение будет принимать Франциск.

«Это важное изменение, это не революция», — сказал кардинал Жан-Клод Холлерих, один из главных организаторов Синода.

Следующее собрание, запланированное на 4-29 октября, будет посвящено тому, как сделать Церковь более рефлексивной и отзывчивой к мирянам, процессу, известному как «синодализм», который Франциск отстаивал в течение многих лет.

Октябрьской встрече предшествовал беспрецедентный двухлетний опрос верующих-католиков об их видении Церкви и о том, как она может наилучшим образом удовлетворить потребности католиков сегодня.

Пока известно, что только одна женщина является членом октябрьского собрания с правом голоса, и это сестра Натали Пикар, французская монахиня, которая работает заместителем секретаря в офисе Ватиканского Синода Епископов. Когда ее назначили на эту должность в 2021 году, она назвала Фрэнсиса «храбрым». За расширение возможностей участия женщин.

К концу следующего месяца семь региональных блоков предложат Франциску по 20 имен, не принадлежащих к епископам, каждый из которых выберет по 10 имен, в результате чего общее количество составит 70.

Кардинал Марио Греч, ответственный за Синод, подчеркнул, что с изменениями около 21% представителей, собравшихся на октябрьское собрание, не будут епископами, причем половину этой группы составляют женщины.

Признавая беспокойство внутри иерархии по поводу видения тоталитаризма Франциском, он подчеркнул, что в самом Синоде по-прежнему будет большинство епископов.

«Перемены — это нормально в жизни и истории», — сказал Холлерих журналистам. Иногда в истории бывают революции, но у революций есть жертвы. сказал он смеясь.

Женский католицизм, британская группа, которая заявляет, что занимается борьбой с женоненавистничеством в церкви, приветствовала реформу, но просила большего.

«CWO захочет прозрачности, избирая мирян из приходов, а не иерархии, но это только начало!» сказал Пэт Браун из CWO.

Холлерих отказался раскрыть, как назывались женщины-члены собрания, учитывая, что они долгое время были известны как «отцы Синода». Когда его спросили, будут ли они известны как «синодальные матери», он ответил, что решать должны женщины.

Франциск поддержал запрет католической церкви на рукоположение женщин в священники, но в последнее время сделал больше, чем любой папа, чтобы дать женщинам больше права голоса в принятии решений в церкви.

Он назначил многих женщин на высокие посты в Ватикане, хотя ни одно из главных управлений или департаментов Ватикана, известных как дикастерии, не возглавлялось женщиной.