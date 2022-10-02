Папа Римский просит Путина разорвать «цикл насилия и смерти»

Папа Римский заявил, что аннексия грозит ядерной эскалацией

«Реки крови и слез преследуют его», — говорит он.

Самые прямые обращения к Путину со времени вторжения в феврале

Чиновник Ватикана сравнивает это со днями кубинского ракетного кризиса

ВАТИКАН (Рейтер) — Папа Франциск впервые обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить «вихрь насилия и смерти» в Украине, заявив в воскресенье, что кризис может привести к ядерной эскалации с неконтролируемыми глобальными последствиями.

В речи, посвященной Украине и обращенной к тысячам людей на площади Святого Петра, Франциск также осудил недавнюю аннексию Путиным части Украины как противоречащую международному праву. Он призвал Путина подумать о своих людях в случае эскалации.

Один чиновник Ватикана сказал, что восторженная речь была настолько мрачной, что напоминала призыв папы Иоанна XXIII по радио к миру в 1962 году во время кубинского ракетного кризиса.

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Впервые Франциск, который часто осуждает вторжение России в Украину и вызванные им смерть и разрушения, обратился к Путину с таким прямым личным обращением.

Франциск призвал президента Украины Владимира Зеленского быть открытым для любых «серьезных мирных предложений», заявив, что его преследуют «реки крови и слез, пролитые за эти месяцы».

Он обратился с настоятельным призывом «во имя Бога» к прекращению конфликта и сказал, что для мира «абсурдно» рисковать ядерным конфликтом.

«Мое обращение в первую очередь к Президенту Российской Федерации, я умоляю его остановить этот круговорот насилия и смерти даже из любви к своему народу», — сказал Франциск.

«С другой стороны, уязвленный огромными страданиями украинского населения в результате агрессии, которой оно подверглось, я обращаюсь к президенту Украины с надеждой и с надеждой открыться для серьезного мирного предложения», — сказал он.

Позже Фрэнсис написал в Твиттере оба обращения к двум лидерам на русском и украинском языках.

Выступая через два дня после того, как Путин объявил об аннексии почти пятой части Украины и о передаче регионов под ядерный зонтик России, Франциск также подчеркнул право всех стран на «суверенитет и территориальную целостность».

Киев и его западные союзники осудили путинскую аннексию как незаконную, а Зеленский заявил, что его войска продолжат борьбу за возвращение всех украинских земель, оккупированных российскими войсками.

В воскресенье Украина объявила о своем полном контроле над восточным логистическим узлом Лиман, самым значительным достижением на поле боя в Киеве за последние недели.

«Я глубоко сожалею об опасной ситуации, возникшей в последние несколько дней, с дальнейшими мерами, несовместимыми с принципами международного права», — сказал он, явно ссылаясь на аннексию.

«Это фактически увеличивает риск ядерной эскалации до опасностей катастрофических, неконтролируемых последствий на глобальном уровне», — сказал он.

Говоря о русских, проживающих в Украине, Франциск сказал, что также необходимо уважать «права меньшинств и (их) законные интересы».

Франциск сказал, что миру было «больно» узнавать об украинской географии через названия таких мест, как Буча, Эрбин, Мариуполь, Изюм, Запорожье и других мест, где люди испытали «невыразимые страдания и страх».

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(Отчетность Филипа Пулеллы) Под редакцией Гарета Джонса и Раисы Касуловски

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