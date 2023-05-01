Папа Римский раскрыл тайную «миссию мира», помогая детям Украины, вывезенным в Россию – NBC Connecticut

Папа Франциск сообщил в воскресенье, что тайная мирная «миссия» в войне России на Украине находится в стадии реализации, хотя он не сообщил подробностей и заявил, что Ватикан готов помочь облегчить возвращение украинских детей, которые были вывезены в Россию во время войны.

«Я готов на все», — сказал Фрэнсис во время воздушной пресс-конференции на обратном пути из Венгрии. «Идет непубличная миссия; когда она станет публичной, я расскажу об этом».

Франциск не сообщил подробностей, когда его спросили, говорил ли он о мирных инициативах во время переговоров в Будапеште в эти выходные с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или представителем Русской православной церкви в Венгрии.

Депортация украинских детей стала проблемой с тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлом году. Франциск сказал, что Святой Престол уже помог организовать обмен пленными и сделает «все возможное», чтобы воссоединить семьи.

«Все человеческие жесты помогают. Жестокие жесты нам не помогают», — сказал Фрэнсис.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по делам детей России, обвинив их в военных преступлениях за похищение детей из Украины. Россия отрицала какие-либо правонарушения, заявив, что детей увезли в целях их безопасности.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Франциском в Ватикане и попросил его помочь вернуть украинских детей, захваченных после российского вторжения.

«Я попросил Его Святейшество помочь нам репатриировать украинцев и украинских детей, которые были задержаны, арестованы и преступно депортированы в Россию», — сказал Шмыгаль Ассоциации иностранной прессы после аудиенции.

Франциск отметил, что Святой Престол способствовал некоторым обменам пленными, работал через посольства и был открыт для запросов Украины о воссоединении украинских детей со своими семьями.

Обмен пленными прошел успешно. Я думаю, что это могло бы пойти хорошо и для этого. Он рассказал о воссоединении семьи. «Святой Престол готов это сделать, потому что это правильно», — добавил он. «Мы должны сделать все, что в человеческих силах». ___

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