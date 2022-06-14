Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине «может быть как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена»

Папа Франциск машет рукой перед еженедельной общей аудиенцией 8 июня на площади Святого Петра в Ватикане. (Альберто Пеццоли/AFP/Getty Images)

Папа Франциск в комментарии, опубликованном во вторник итальянской газетой La Stampa, заявил, что война в Украине «могла быть в каком-то смысле либо провокацией, либо не предотвращенной».

«То, что мы видим, — это жестокость и жестокость, которые ведут в этой войне войска, наемники в целом, используемые русскими», — как сообщается, сказал Папа во время беседы с директорами культурных изданий Общества Иисуса 19 мая. добавив, что русские «предпочитают отправлять на фронт чеченцев, сирийцев и наемников».

«Но опасность в том, что мы просто видим это, и это жестоко, и мы не видим всей драмы, которая разворачивается за этой войной, которая в чем-то, возможно, была либо провокацией, либо не была предотвращена. И я записываю интерес к тестированию и продаже оружия. Это очень грустно, но это в основном Он поставлен на карту».

Папа сказал, что он не «с» Путиным, а «просто против сведения сложности к различению добра и зла, не задумываясь об очень сложных корнях и интересах».

«Поскольку мы видим свирепость и жестокость российских войск, мы не должны забывать о проблемах, которые необходимо попытаться решить», — добавил он.

Папа Франциск сказал, что перед вторжением России в Украину он встречался с «главой государства», который был «очень обеспокоен тем, как будет действовать НАТО».

«Я спросил его, почему, — сказал папа, — и он ответил: «Они лают у ворот России. Они не понимают, что русские — империалисты, и не подпускают к себе никакой иностранной державы», добавив, что неназванный «глава государства» сказал ему, что «ситуация может привести к войне».

Папа Франциск также сказал, что надеется поговорить с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом в конце этого года после того, как встреча пары, запланированная на вторник, была отложена из-за войны в стране. Украина.

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах. Но из-за войны и по обоюдному согласию мы решили перенести встречу на более поздний срок, чтобы наш диалог не был неправильно понят», — сказал Папа Франциск. Он сказал.

Папа сказал, что надеется встретиться с русским патриархом на Генеральной Ассамблее в Казахстане в сентябре. Недавно Папа Римский отменил поездку в Африку из-за травмы колена.

В отдельных комментариях, опубликованных Ватиканом во вторник, Папа сказал, что вторжение в Украину «теперь добавилось к региональным войнам, которые на протяжении многих лет приводили к огромным человеческим жертвам и разрушениям».

В рамках обращения к римлянам Папа Римский отметил Международный день бедных католической церкви, который будет отмечаться в ноябре.