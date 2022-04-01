Папа Римский Франциск извинился перед представителями коренных народов Канады

«Все это противоречит Евангелию Иисуса Христа», — сказал Папа в Апостольском дворце. «За неблаговидное поведение этих членов католической церкви я прошу у Бога прощения и хочу сказать вам от всего сердца: мне очень жаль. И я присоединяюсь к своим братьям, канадским епископам, в просьбе о вашем прощении. ”

История продолжается под рекламой

Фрэнсис подтвердил свое обещание, данное им в прошлом году, посетить Канаду, где, по его словам, у него будет «лучшая возможность» выразить свою «близость».

Папа снова оказался под давлением, чтобы извиниться за роль церкви в системе школ-интернатов после того, как несколько общин коренных народов в Канаде заявили в прошлом году, что георадар обнаружил свидетельства сотен безымянных могил на территории бывших школ или рядом с ними. .

Начиная с 19 века не менее 150 000 детей коренных народов были разлучены со своими семьями — часто насильно — для посещения государственных и церковных учреждений, предназначенных для размещения их в условиях, которые Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала «культурным геноцидом». в отчете за 2015 г.

История продолжается под рекламой

Она сказала, что детей наказывали за то, что они следовали своим традициям или говорили на своем языке, и что многие из них подвергались различным формам жестокого обращения. Выявлены тысячи детей, погибших в школах, в том числе от болезней, недоедания, самоубийств или при попытке к бегству. Некоторые были похоронены в безымянных могилах.

Последняя школа закрылась в 1990-х годах. Большинством из них управляли католические образования. Англиканская, объединенная и пресвитерианская церкви в Канаде, в которых есть несколько школ, принесли извинения за свою роль. В то время как некоторые католические организации и лидеры местных церквей принесли извинения, Франциск и его предшественник ранее выражали свое горе, но воздержались от извинений. READ Алексей Навальный: Российский суд признал критика Кремля виновным в мошенничестве, сообщают государственные СМИ

Папское извинение за территорию Канады было среди 94 призывов к действию со стороны комиссии.

На этой неделе Франциск отдельно встретился с делегатами метисов, инуитов и коренных народов. Делегация, чей визит был отложен из-за пандемии, состояла из лидеров коренных народов, пожилых людей, молодежи и выживших в школах-интернатах, которые поделились историями о своем опыте работы в школе-интернате и последствиях, которые продолжают сказываться на их сообществах.

История продолжается под рекламой

Натан Обед, президент Inuit Tapiriit Kanatami, национальной организации, представляющей инуитов в Канаде, сказал, что извинения были «слишком запоздалыми» и что он «впечатлен» тем, как Папа «выразил свое горе».

«В сегодняшнем заявлении Папы Франциска я вижу, что мы услышали. Я слышал, что он слышал, что нас услышали, — заявила журналистам президент Национального совета метисов Карон Кэссиди Карон. — Эта неделя действительно показала, что сила в наших историях и сила в наших истинах».

Делегаты также оказывали давление на Франциска, чтобы он опубликовал записи, которые могли бы помочь идентифицировать детей, умерших в школах, и критиковали церковь за невыполнение своих обязательств по соглашению о групповом иске с оставшимися в живых школами-интернатами от 2006 года.

История продолжается под рекламой

Другие призвали к возвращению оригинальных артефактов и отмене многовековых папских булл, которые закрепляли так называемую доктрину открытий и использовались для оправдания колонизации Америки.

Папа Римский никак не прокомментировал эти требования. Епископ Уильям МакГратан, вице-президент Канадской конференции католических епископов, заявил журналистам, что канадские епископы не поддерживают «базовые концепции», которые поддерживал Папа Бык, и что Ватикан изучает мнения по этому вопросу.

Как он часто делает, Франциск сетовал на «множество форм политической, идеологической и экономической колонизации», которые «все еще существуют в мире, движимые жадностью и жаждой наживы, мало заботясь о людях». READ Фухимори Перу снова нажимает на отмену голосования, поскольку Кастильо приближается к победе во втором туре

История продолжается под рекламой

Массимо Фаджиоли, профессор теологии Университета Вилланова, сказал, что Папа «разумно сформулировал» вопрос о роли церкви в системе школ-интернатов «в рамках более широкой картины, над которой он работает уже много лет, которую он называет «идеологической колонизацией». ‘.

«Он считает, что мы, как католики, являемся частью исторической проблемы, но мы также являемся частью решения, [so] Это четкая связь с тем, что он всегда говорил, но особенно с агрегатором Amazon», — добавил он, имея в виду Встреча католических епископов в 2019 году на котором обсуждался ряд проблем, стоящих перед Амазонкой, в том числе важность защиты культуры коренных народов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, католик, который лично умолял Папу принести извинения в 2017 году, заявил в пятницу, что принял извинения и с нетерпением ждет, когда Франциск приедет в Канаду, чтобы лично экстрадировать его. В 2008 году Оттава извинилась за свою роль в системе школ-интернатов.

История продолжается под рекламой

Фрэнсис не сказал, когда посетит Канаду, но пошутил, что, скорее всего, не зимой. Он сказал, что получил «радость» от почитания делегатами святой Анны и «надеется» быть с ними на ее празднике в этом году, в июле.

Фил Фонтейн, бывший национальный президент Ассамблеи коренных народов, который был одним из первых, кто публично рассказал о жестоком обращении с ним в школах-интернатах, сказал, что это был «исторический» день.

Он сказал: «В прошлом многие люди говорили, что они не могут начать процесс исцеления, который привел бы к истинному примирению, не услышав слова Папы: «Извините». Мы наблюдаем этот момент сегодня, и я, честно говоря, верить, что у людей сейчас есть шанс… на прощение. . Но прощать не менее сложно, чем извиняться». READ Президент Украины критикует Запад за «умиротворение» путинской агрессии