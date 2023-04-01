Папа Римский Франциск покидает больницу. «Он еще жив», — шутит он.

РИМ (AP) — Папа Римский Франциск, выглядевший убийственно, вышел в субботу из римской больницы, где его лечили от бронхита, насмехаясь над репортерами перед удалением, что он «все еще жив».

86-летний Фрэнсис был доставлен в поликлинику Джемелли в среду после еженедельной аудиенции на площади Святого Петра из-за проблем с дыханием. . В Ватикане заявили, что во время своего пребывания Папе Римскому внутривенно вводили антибиотики.

В знак улучшения здоровья Ватикан опубликовал подробности расписания Страстной недели Франциска. Она возглавит службу в Вербное воскресенье в эти выходные и службу в пасхальное воскресенье 9 апреля, обе из которых прошли на площади Святого Петра и, как ожидается, соберут десятки тысяч верующих, сказала она. Кардинал Ватикана подойдет к алтарю, чтобы отслужить обе мессы, недавнюю практику из-за ноющей проблемы с коленом у папы.

Но Франциск должен отслужить мессу в Великий Четверг, которая пройдет в этом году в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Остается неясным, будет ли он присутствовать на позднем факельном шествии Крестного хода в Колизее в Риме в честь Страстной пятницы.

Прежде чем покинуть поликлинику Джемелли поздним субботним утром, Франциск утешил супружескую пару в Риме, чья 5-летняя дочь умерла в пятницу вечером в католической больнице. Снаружи Серена Сопанья, мать Анжелики, плакала, прижавшись головой к груди папы, который прижимал ее к себе и шептал слова утешения.

Фрэнсис, казалось, очень хотел остаться с доброжелателями. Когда мальчик показал ему свою руку, папа сделал жест, словно спрашивая: «У тебя есть ручка?» Трое папских помощников выпороли их. Фрэнсис взял ручку и добавил свою подпись к уже хорошо подписанному составу.

Поуп ответил тихим голосом, который был близок к шепоту, когда репортеры засыпали его вопросами, указывая на то, что он плохо себя чувствует. больница среда.

На вопрос, как он себя сейчас чувствует, Фрэнсис шутит: «Знаете, я еще жив». Он поднял большой палец вверх.

Фрэнсис вышел из больницы через боковой вход, но его машина остановилась перед главным входом, где ждала группа журналистов. Он сам открыл дверь машины и встал с переднего пассажирского сиденья. У Фрэнсиса была палка, на которую он мог опереться.

Поболтав, он вернулся в белый Fiat 500, который увез его из поликлиники Джемелли. Но вместо того, чтобы направиться прямо к его дому, его кортеж промчался мимо Ватикана и вошел в базилику Святой Марии, одну из его любимых римских достопримечательностей.

Там ошеломленные туристы бросились фотографировать его в инвалидной коляске, которую он часто использовал для длительных поездок на работу в последние годы из-за хронической проблемы с коленом. Когда он вышел после молитвы, жители и туристы на улице снова и снова кричали: «Да здравствует Папа!» и аплодировали.

Франциск провел 10 дней в той же больнице в июле 2021 года после операции на кишечнике, чтобы сузить кишечник.После освобождения в то время он также остановился, чтобы вознести благодарственные молитвы в Большой церкви Святой Марии, в которой находится икона с изображением Девы Марии. . . Он также посещает церковь по возвращении из зарубежных поездок.

Перед тем, как покинуть больницу в субботу, Фрэнсис, общаясь с журналистами, отдал дань уважения медицинским работникам, сказав, что они «проявляют большое сострадание».

«Мы непостоянные пациенты. Я очень восхищаюсь людьми, которые работают в больницах. Франциск также сказал, что читал отчеты журналистов о своей болезни, в том числе в ежедневной газете Rome, и заявил, что они молодцы.

Франциск снова останавливается, чтобы поговорить с репортерами, прежде чем его проводят в Ватикан через ворота небольшого города-государства, обнесенного стеной, где он живет в отеле Святого Престола. «Всех с Пасхой, — сказал он из открытого окна машины, — и помолитесь за меня».

Затем, показывая, что ему не терпится возобновить свою рутину, он сказал: «Давай, спасибо».

В ответ на вопрос репортера, который спросил, посетит ли Папа Венгрию в конце апреля, как запланировано, Франциск ответил: «Да».

На другой остановке он вышел из машины, чтобы раздать шоколадные пасхальные яйца полицейским, которые ехали на мотоциклах во главе его кортежа.

Учитывая его напряженный голос, было неясно, будет ли папа читать проповедь на службе в Вербное воскресенье или произносить обычно длинную речь «Urbi et Orbi» (латинское для города и мира), обзор мировых конфликтов, в конце пасхальной службы.

Он сказал репортерам, что после службы в Вербное воскресенье он придет на еженедельную встречу, чтобы поприветствовать и благословить публику на площади Святого Петра.

В молодости в его родной Аргентине Фрэнсису удалили часть легкого, что сделало его особенно уязвимым для любых респираторных заболеваний.

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Грегорио Борджиа предоставил репортаж.