Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине, поскольку Россия продолжает обстрелы

Сообщается, что в выходные российские войска совершили десятки атак в различных частях Украины.

По словам украинских официальных лиц, по меньшей мере семь мирных жителей были убиты в результате обстрела российскими войсками в выходные дни, когда Папа Франциск использовал свое традиционное пасхальное послание, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

Поскольку Россия по-прежнему сосредоточена на захвате всего промышленного востока Украины, две области — Харьковская на северо-востоке и Запорожская на юго-востоке — подверглись ракетному и артиллерийскому обстрелу, заявили в воскресенье украинские военные.

Губернатор Харькова Оле Цинихубов заявил, что два человека были убиты в воскресенье в результате обстрела российского города Кубянск, прежде чем украинские силы восстановили контроль над почти всей областью.

По словам Синихубова, город подвергся обстрелу поздно вечером в воскресенье, когда российские силы обстреляли жилые районы из реактивных систем залпового огня.

В другом районе области 30-летний мужчина был госпитализирован в критическом состоянии после обстрела Россией города Сугуев, говорится в телеграмме.

Секретарь горсовета Анатолий Гурдев сообщил, что 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь погибли в результате штурма российскими войсками жилого дома в городе Запорожье на юго-востоке Украины, административном центре Запорожской области.

Губернатор Запорожской области Юрий Малашко сообщил, что обстрелу подверглись 18 населенных пунктов. По словам Малашко, в субботу три человека погибли и пятеро получили ранения.

Запорожье является домом для крупнейшей в Европе атомной электростанции и является одной из четырех украинских областей, незаконно аннексированных президентом России Владимиром Путиным в сентябре. С тех пор российские военные стремились вывести украинские войска из этих районов, особенно из Луганской и Донецкой областей, которые составляют промышленный регион, известный как Донбасс.

Бахмут, город в Донецке, стал свидетелем самого продолжительного сражения 13-месячной войны. Западные аналитики говорят, что российские войска недавно вошли в центр города. Захват Пакмута, до которого осталось более восьми месяцев, дал бы Кремлю столь желанную победу и путь к крупным городам, удерживаемым Украиной.

Российские военные перебрасывают элитные подразделения в Багмут, заявил в воскресенье представитель восточных сил Украины полковник Сергей Сереватый.

Череватый сообщил, что бойцы, возглавлявшие наступление на Пакмут, частной российской военной компании, группы Вагнера, понесли большие потери и были вынуждены идти вместе с частями регулярной армии, включая десантников и мотострелков.

Пасхальный адрес

Большинство верующих украинцев идентифицируют себя как православные христиане, веру, которая отмечает Пасху 16 апреля в этом году. Некоторые католики праздновали Пасху в воскресенье, а православные церкви праздновали Вербное воскресенье в эти выходные.

Выступая со своим пасхальным обращением с центрального балкона собора Святого Петра в Ватикане, Папа католической церкви Франциск просил Бога «помочь любимому украинскому народу идти к миру и пролить свет Пасхи на народ России».

«Утешите раненых и всех тех, кто потерял близких на войне, и помогите пленным вернуться целыми и невредимыми к своим семьям», — сказал Франциск.

С субботы на утро воскресенья российские силы нанесли 40 авиаударов, 4 ракетных удара и 58 ударов из реактивных систем залпового огня по различным районам Украины, сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, Россия сосредоточила свои удары на поселках Лиман, Багмут, Автовка и Маринга Донецкой области. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил в воскресенье утром, что в субботу были ранены два мирных жителя.

Официальные лица в Херсонской области, где украинские силы частично оттеснили Россию в ноябре, заявили, что юг также подвергся нескольким атакам. Они сообщили об отсутствии пострадавших.