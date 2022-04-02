Папа Франциск заявил, что визит в Киев «обсуждается» после приглашения Зеленского | Папа Франциск

Папа Франциск заявил, что рассматривает возможность визита в столицу Украины Киев, который станет самым громким визитом мировой фигуры с тех пор, как Россия вторглась в страну.

Глава католической церкви был приглашен Президентом Украины, Владимир Зеленскийи мэр города Виталий Кличко вместе с украинскими религиозными лидерами 8 марта.

Во время звонка Ватикан подтвердил получение письма и сообщил, что Папа молится за украинцев, но не упомянул о планах поездки.

Но на вопрос репортера в самолете, который доставил его из Рима на Мальту в субботу, рассматривает ли он приглашение, Фрэнсис ответил: «Да, оно на столе». Он не сообщил достаточно подробностей.

Призыв украинских политических лидеров поддержали архиепископ Византийской католической церкви в Украине Святослав Шевчук и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Фрэнсис ранее называл войну Владимира Путина «неоправданной агрессией» и осуждал «зверства», но старался не упоминать об ответственности России за войну.

В четверг президент Европарламента Роберта Мицула встретилась с Зеленским в Киеве, чтобы передать сообщение о том, что ЕС поможет восстановить страну после войны.

16 марта премьер-министры Польши, Чехии и Словении совершили самый известный на сегодняшний день визит. На пресс-конференции после встречи премьер-министр Чехии Петр Вяла сказал украинцам: «Европа поддерживает вас».

В субботу 85-летний Папа Франциск посетил Мальту с двухдневной поездкой, пытаясь привлечь внимание к миграционному кризису, усугубленному войной в Украине.

После приземления он сначала воспользовался лифтом, чтобы выйти из самолета ITA на взлетно-посадочную полосу. Он также сидел в своем папомобиле во время тура по Валлетте, столице острова. Фрэнсис уже несколько месяцев страдает от болезненного остеоартрита колена.

Более 10,5 млн человек были перемещены либо внутри Украины, либо за границу в качестве беженцев, что в общей сложности составляет около четверти населения страны. По оценкам, около 13 миллионов человек по всей стране остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Мицула встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким с украинскими беженцами в субботу утром в школе Оток в Варшаве.

«Мы тронуты усилиями Польши, ее общин и граждан», — сказала она. Вы дали нуждающимся людям безопасное и надежное место. Смотреть на это одно удовольствие — это лучшее, что есть в Европе.

Однако на долю Польши выпала основная тяжесть последствий войны за пределами Украины. Поэтому нам нужно больше поддержки для Польши и других стран, принимающих и принимающих людей, спасающихся от войны в Украине».