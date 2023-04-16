Папа Франциск назвал «инсинуации» против Иоанна Павла II необоснованными

ВАТИКАН (Рейтер) — Папа Франциск в воскресенье отклонил как оскорбительные и беспочвенные предположения брата пропавшей 40 лет назад школьницы из Ватикана об одном из его предшественников, святом Иоанне Павле II.

Эмануэла Орланди, дочь Ватикана, не вернулась домой 22 июня 1983 года после урока музыки в Риме. В то время ей было 15 лет, и она жила со своей семьей в Ватикане. Ее исчезновение — одна из самых непреходящих загадок в Италии.

Дело открыло новую главу во вторник, когда ее брат Пьетро встретился с главным прокурором Ватикана Алессандро Деде, которому Франциск предоставил полную свободу действий для раскрытия дела.

Проговорив с Диди более восьми часов, Пьетро Орланди появился в телешоу, где он сыграл часть аудиозаписи голосом человека, который, по словам Орланди, был частью организованной преступной группы, о которой итальянские СМИ десятилетиями предполагали. Причастен к исчезновению своей сестры.

Голос предполагаемого гангстера говорит о том, что более 40 лет назад девушек привозили в Ватикан для растления и что об этом знал Папа Иоанн Павел.

Затем Орланди сказал своими словами на шоу: «Мне сказали, что Войтыла (прозвище Папы Иоанна Павла II) выходит вечером с двумя польскими сыновьями, и это, конечно, не для благословения домов».

Комментарии вызвали бурю и были осуждены официальными лицами Ватикана за последние несколько дней до того, как сам Папа вступил в бой со своим полуденным обращением к примерно 20 000 человек на площади Святого Петра.

«Конечно, интерпретируя чувства верующих всех частей света, я выражаю благодарность памяти святого Иоанна Павла, который в эти дни стал объектом оскорбительных и необоснованных инсинуаций», — сказал Франциск.

Толпа, состоящая в основном из итальянцев, аплодирует.

В субботу Дидди позвонил адвокату Пьетро Орланди Лауре Сгро. Ватикан заявил, что воспользовался привилегиями адвоката и клиента. Сгро сообщил агентству Рейтер в воскресенье, что Иоанн Павел не упоминался в ее разговоре с Диди, добавив в текстовом сообщении: «Я никогда не сомневался в святости Иоанна Павла II».

«Это правда, что Франциск защищал Иоанна Павла II», — сказал Орланди Рейтер в воскресенье по телефону. Орланди добавил, что во время своих выступлений на телевидении «он повторял то, что говорили другие люди. Я, конечно, сам этого не видел».

Редакционный директор Ватикана Андреа Торниелли ранее осудила высказывания Орланди как «оскорбительную» клевету на Папу, который руководил католической церковью с 1978 по 2005 год и был объявлен святым в 2014 году.

Кардинал Станислав Дзивиш, который был секретарем Иоанна Павла на протяжении всего его руководства, назвал действия Орланди «мерзкими, нереалистичными и смехотворными, если не трагичными или даже преступными».

За последние четыре десятилетия кладбища были открыты, кости были эксгумированы из забытых могил, а попытки определить, что случилось с Эмануэлой Орланди, изобиловали теориями заговора.

Дело, которое было предметом периодических расследований в Италии и Ватикане, привлекло новое внимание всего мира после выхода в конце прошлого года сериала Netflix «Девушка из Ватикана».

Тебе сейчас будет пятьдесят пять.

(Эта история была перефразирована, чтобы пояснить, что Иоанн Павел II не был прямым предшественником Папы Франциска, в параграфе 1)

(Отчетность Филипа Пулеллы). Монтаж Филиппы Флетчер

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