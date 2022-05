Папа Франциск назначил епископа Макилроя в Сан-Диего кардиналом.

В воскресенье Папа назвал епископа Сан-Диего Роберта Макилроя, идеологического союзника Папы Франциска, который часто спорил с более консервативными американскими епископами, одним из 21 нового кардинала. .

Архиепископия Сан-Диего заявила, что Макилрой будет освящен Папой Франциском 27 августа в базилике Святого Петра в Риме.

Среди его выдающихся должностей 68-летний Макилрой принадлежит к меньшинству американских епископов, резко критикующих кампанию по исключению из причастия католических политиков, поддерживающих право на аборт.

Макилрой писал: «Это будет иметь очень разрушительные последствия». Май 2021 г. «Евхаристия становится оружием и используется как инструмент политической войны. Этого не должно произойти».

Выбрав Макилроя, Фрэнсис уступил место высокопоставленному архиепископу Сан-Франциско Сальваторе Корделиону. Ранее в этом месяце Cordileone Он сказал, что больше не позволит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси принимать причастие из-за ее поддержки права на аборт.

Макилрой в своем заявлении сказал, что он был «чрезвычайно ошеломлен и удивлен» известием о своем назначении.

Он сказал: «Я молюсь о том, чтобы в этом служении я мог дополнительно служить Богу, Который почтил меня на многих уровнях моей жизни». «Я также молюсь о помощи Святому Отцу в его пастырском обновлении Церкви».

Корделион выпустил краткую информацию утверждение Отмечая, что МакЭлрой является уроженцем Сан-Франциско, и поздравляет с этой датой. В заявлении не упоминались различия между двумя мужчинами.

Архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес, президент Американской конференции католических епископов, много лет работавший с Макилроем, также выразил поздравления, добавив, что новый кардинал «хорошо послужит всемирной церкви».

«Назначив епископа Роберта Макилроя кардиналом, Папа Франциск продемонстрировал свой пастырский интерес к Церкви в Соединенных Штатах», — говорится в письменном письме Гомеса. утверждение.

Макилрой получил степень бакалавра истории в Гарвардском университете в 1975 году и степень магистра истории в Стэнфордском университете в 1976 году.

Он преподавал в школе Святого Патрика в Менло-Парке, Калифорния, а в 1985 году получил степень богословия в Иезуитской теологической семинарии в Беркли. В следующем году он получил степень доктора морального богословия в Григорианском университете Рима, а в 1989 году — степень доктора политических наук в Стэнфордском университете.

Рукоположен в священники в 1980 году и рукоположен в Архиепископии Сан-Франциско, где служил в приходе, прежде чем стал личным секретарем архиепископа Джона Куинна. Другие назначения Калифорнийской епархии включали Редвуд-Сити и Сан-Матео.

Он стал вспомогательным епископом Сан-Франциско в 2010 году. В 2015 году, в начале понтификата Франциска, он был рукоположен в епископы Сан-Диего.

В последние годы Макилрой был одним из относительно немногих епископов США, которые задавались вопросом, почему Конференция епископов настаивает на том, чтобы аборт считался приоритетом «изюминки». Он задается вопросом, почему таким вопросам, как расизм, нищета, иммиграция и изменение климата, не придается большего значения.

«Количество смертей от абортов является более актуальным, но количество долгосрочных смертей от неконтролируемого изменения климата больше и угрожает будущему человечества», — сказал он в своем выступлении в 2020 году.

В прошлом году он был среди небольшой группы епископов, подписавших заявление, в котором выражалась поддержка ЛГБТ-молодежи и осуждались издевательства, которым они часто подвергаются.

В заявлении епископов говорится, что молодые геи гораздо чаще пытаются покончить жизнь самоубийством, часто остаются бездомными из-за того, что семьи отвергают их, и «наносят тревожные удары по актам насилия».

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы сказать нашим ЛГБТ-друзьям, особенно молодежи, что мы поддерживаем вас и выступаем против любых форм насилия, издевательств или преследований, направленных против вас», — говорится в заявлении. «Прежде всего знайте, что Бог создал вас, Бог любит вас и Бог на вашей стороне».

Фрэнсис Дибернардо, исполнительный директор Министерства новых путей, которое выступает за большее признание ЛГБТК в католической церкви, приветствовал назначение МакЭлроя.

«Он представляет такой епископ, в котором нуждается наша церковь, тот, кто протянет руку, а не кулак, ЛГБТК-сообществу», — сказал Дибернардо. «Как выборщик будущих пап, Макилрой может сыграть роль в обеспечении того, чтобы следующее папство продолжалось в духе приветствия Папы Франциска».

Архиепископия Сан-Диего простирается вдоль границы Калифорнии с Мексикой и обслуживает более 1,3 миллиона католиков в округах Сан-Диего и Империал. Он включает в себя 98 приходов, 49 начальных и средних школ, а также через католические благотворительные организации архиепископии Сан-Диего многочисленные социальные службы и организации поддержки семьи по всему району.

