Алим Макбул в Ватикане

Религиозный редактор, BBC News

9 апреля 2023 г., 15:27 по Гринвичу Обновлено 48 минут назад

Подпись к фотографии, Поуп недавно провел некоторое время в больнице из-за проблем с дыханием.

В ранние часы захватывающего пасхального утра в Ватикане тысячи людей со всего мира ждали, чтобы их пустили на площадь Святого Петра для мессы Папы Франциска.

Как только доступ был открыт, монахини и священники были среди тех, кто побежал, чтобы занять хорошее место на площади, украшенной почти 40 000 цветов, подаренных Голландией.

Несколько дней назад у них могли возникнуть сомнения относительно того, будет ли 86-летний Папа Франциск достаточно здоров, чтобы вообще посещать мероприятия Страстной недели.

Поскольку он был уволен после того, что было определено как приступ бронхита, Папа Франциск смог выполнить большую часть своих обязанностей, возглавив мессы в Вербное воскресенье, Великий четверг и Страстную пятницу.

Но впервые с тех пор, как он стал папой в 2013 году, он пропустил церемонию вечера Страстной пятницы Виа Крез в Колизее в Риме, посвященную последним часам жизни Иисуса.

В другое время в течение недели Али Поуп казался уставшим, а иногда даже запыхавшимся.

Все это означает, что многие из тех, кто приходит сегодня на площадь Святого Петра, говорили о своих опасениях по поводу того, как может выглядеть Папа.

В конце концов, он казался невозмутимым во время 75-минутной мессы.

Но сразу после этого он казался особенно энергичным, двигаясь вдоль ряда кардиналов в своем инвалидном кресле, чтобы поприветствовать их, улыбнуться и поболтать с ними, прежде чем сесть в свой кабриолет, чтобы помахать фанатам.

Подпись к фотографии, Десятки тысяч людей собрались на площади Святого Петра в пасхальное воскресенье, чтобы послушать мессу Папы.

«Папа выглядел действительно здоровым», — сказала Салли, приехавшая из Мейденхеда в Великобритании со своим мужем и двумя детьми. READ Израильские археологи нашли сокровища в затонувших древних кораблях

«Толпа подбадривала его, но он выглядел счастливым, и было здорово видеть его в хорошем настроении».

Элиана из Лигурии на северо-западе Италии сказала: «Я очень волновалась, когда он был в больнице, и держала меня в курсе, потому что он особенный.

«Он хотел выполнить все свои обязательства на этой Страстной неделе и увидеть, как он здесь понимает, насколько он силен».

Последним из этих обязательств было появление на главном крыльце базилики Святого Петра, чтобы предложить благословение «Европы и Еврибы» «городу и миру».

Папа Франциск в прошлом подвергался критике со стороны некоторых украинцев за то, что он, по-видимому, путал свои страдания с русскими.

Он призвал «помочь любимому украинскому народу на его пути к миру», а также «осветить светом Пасхи народ России».