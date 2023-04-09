Папа Франциск пропускает Страстную пятницу в Колизее в холодном Риме | Новости, спорт, вакансии

РИМ (AP) – Папа Франциск, который недавно был госпитализирован с бронхитом, пропустил традиционную вечернюю процессию Страстной пятницы в Колизее из-за холодной погоды в Риме, оставаясь в своем доме в Ватикане, в то время как тысячи верующих пришли на факельное мероприятие. .

В эту Страстную пятницу Папа впервые с 2005 года не присутствовал на крестном шествии Колизея. Затем, за восемь дней до своей смерти, слабый и больной святой Иоанн Павел II молча смотрел по телевизору обряд Крестного пути в своем квартира в Апостольском дворце.

Ватикан заявил, что Франциск возглавит древнеримскую арену в процессии, посвященной памяти о страданиях Иисуса перед его распятием и смертью на кресте. Но за несколько часов до отправления процессии Б. был замучен Ватиканом. «Довольно холодно» Из-за чего вечера в Риме в эти дни были не по сезону холодными, выяснилось, что Франциск остановится в своем отеле в Ватикане и оттуда будет следить за событиями.

86-летнего папу выписали из римской больницы 1 апреля после внутривенного введения антибиотиков по поводу бронхита.

Ранее в пятницу Франциск провел двухчасовую раннюю молитву в базилике Святого Петра. Накануне в праздничный четверг он видел, как Папа присутствовал на длительной мессе в базилике, а во второй половине дня отправился в римскую тюрьму для несовершеннолетних, где он омывал и вытирал ноги десяткам молодых жителей в символическом жесте смирения, подражая тому, что делал Иисус. сделал для своих двенадцати апостолов перед распятием.

Одним из основных моментов празднования Страстной недели является свидание в Колизее. На крестный ход этого года, в котором верующие несли высокий, стройный, легкий крест, с площади вышли около 20 тысяч человек с зажженными в темноте свечами. Когда процессия закончилась, кардинал вместо папы дал благословение, возглас «Да здравствует Папа!» Он поднялся из толпы.

Франциск выбрал тему для шествия «Голоса мира во время войны». Читайте вслух рассказы о мигрантах и ​​беженцах, страдающих от войны, гражданской войны или голода в Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и других местах.

Выбор был основан на многочисленных рассказах о страданиях, которые Фрэнсис слышал от иммигрантов и других людей, которые разговаривали с ним во время его зарубежных поездок и других случаев.

Среди рассказов есть история молодого украинца, который сначала бежит в Италию, где работает его бабушка, спасаясь от войны на его родине, но позже возвращается в тоску по дому в Украину. Следом за этим романом последовала история молодого россиянина, который заявил, что его брат погиб, скорее всего, после того, как его отправили воевать на Украину, на которую Россия вторглась в феврале 2022 года.

Франциск неоднократно сетовал на страдания украинского народа и много раз призывал к миру.

Папа зарезервировал свое время для раннего молебна Страстной пятницы в базилике Святого Петра. Одетый в алые облачения, Франциск, страдающий хронической болезнью колена, воспользовался инвалидной коляской, чтобы попасть в центральную часть базилики и возглавить службу.

Во время церемонии базилики Страстной пятницы папа иногда хрипел, когда читал вслух и благословлял в конце почти двухчасовой службы. Однажды он встал, чтобы поцеловать изображение Иисуса на высоком кресте, который ему принесли, а затем склонил голову в молчаливом размышлении.

В то время как в Риме недавно днем ​​наблюдалась весенняя погода, в Риме температура падает до 30 градусов по Фаренгейту (около 4 градусов по Цельсию) после наступления темноты.

Франциск также должен провести пасхальные службы в субботу вечером в соборе. В воскресенье он должен быть на площади Святого Петра на утренней мессе и, как ожидается, произнесет длинную речь с обзором войн и других конфликтов в мире, известных под своим латинским названием. Урби и Орби.

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