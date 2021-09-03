Паралимпийские игры в Токио: Великобритания выигрывает больше золотых медалей и пересекает отметку в 100 медалей

место: Токио, Япония Даты: 24 августа – 5 сентября. Время в Токио: GMT +8 покрытие: Следите за Radio 5 Live и сайтом BBC Sport

Великобритания выиграла еще три золотые медали, преодолев отметку 100 медалей на Паралимпийских играх в Токио и начав 10-й день с высокой отметки.

Золото ушло в каноэ Эмма Виггс и спортсмены Джонатан Брум Эдвардс А также Оуэн Миллер.

Виггс одержал победу в гонке на дистанции VL2200 метров – впервые на Паралимпийских играх участвовал в гонках Vaa, прогулочная лодка с опорным буем и однолопастным веслом.

В субботу она будет стремиться защитить свой титул KL2 Kayak.

Чемпион мира по прыжкам в высоту Бром Эдвардс, серебряный призер соревнований в Рио, на этот раз показал себя лучше, сделав отметку 2,10 м во второй попытке завоевать золото после трех попыток на 2,07 м.

Миллер, дебютировавший в Паралимпийских играх, проехал мощный последний круг, чтобы выиграть Т20 1500 м за три минуты 54,57 секунды, опередив россиянина Александра Работницкого.

В последний день плавательной программы для Британии было горе. Стивен Клегг который потерпел поражение за золотую медаль на 0,06 секунды в финале на дистанции 100 м баттерфляем S12.

Рекордсмен мира Клегг, завоевавший две бронзы ранее, проиграл Раману Сали из Азербайджана.

«Я пришел сюда, чтобы выиграть, и я не хотел им быть», – сказал он 4 каналу после того, как набрал 57,87 секунды.

Также было серебро для пары в теннис на колясках. Гордон Рид А также Альфи Хьюитт В мужских парах тандемная пара Софи Анвин и ее пилот Дженни Холл В гонке B среди женщин и в классе 6-7 для команд по настольному теннису. Уилл Бейли А также Павел Карабардак.

А также Бет Манро Он вошел в историю, став первым британцем, выигравшим паралимпийскую медаль по тхэквондо. 28-летняя спортсменка из Ливерпуля сыграет в финале в весовой категории до 58 кг в 13:00 по Гринвичу против четырехкратной чемпионки мира Лизы Джессинг из Дании.

Также была бронза за Джанет Шеппингтон, Роб Оливер А также Ханна Тонтон.

Рид и Хьюитт проиграли в последнем сете на тай-брейке Стефану Худетту и Николасу Пиверу в повторении финала в Рио, который французский дуэт также выиграл.

Матч, который длился 3 часа 25 минут, выиграли Худетт и Бивер 7-5 0-6, 7-6 (7-3).

Анвин и Холл обыграли шведок Луизу Янринг и Анну Свердстрем в спринте и завоевали серебро после победы над Кэти Джордж Данливи и Ив МакКристал из Ирландии, опоздавшей на золото.

Бейли и Карабардак пришлось нелегко против китайского дуэта Ляо Кели и Янь Шу, и после проигрыша первых пар, Бейли потерпел поражение в одиночном матче, поскольку их соперники одержали комфортную победу.

51-летняя Чиппингтон, которая участвовала в своей седьмой сессии после дебюта в качестве пловца в Сеуле в 1988 году, заняла третье место после Виггса, а также была бронзовой медалью для товарища по команде Оливера в соревнованиях KL3.

Соревнуясь, как Миллер, в классе T20 для спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями, Тонтон добился личного рекорда, завоевав бронзовую медаль в финале на 1500 метров.

Потом , GB. Мужчины Встреча с Японией в четвертьфинале баскетбола на колясках (12:45) и бегун Ричард Уайтхед Он продолжает третий подряд титул на 200 м в гонке T62 (11:42).

Весла и покачивания к славе

Виггс выиграла золото, когда Пара-Кано дебютировала в Рио, но в 2018 году ей сделали операцию на запястье, из-за чего она опасалась за свое спортивное будущее.

Она прошла сложную реабилитацию, которая, по ее словам, оставила ее «чувство полной потерянности и, возможно, впервые в жизни я почувствовал себя беспомощным из-за небольшой травмы запястья».

Вернувшись в полную физическую форму, она ехала спереди и выиграла за 57,028 секунды, на четыре секунды опередив австралийку Сьюзан Сейбел с Чиппингтоном, третьим.

«Это невероятно эмоциональное чувство», – добавила она. «Я очень благодарен японскому народу и оргкомитету за проведение этих игр. Мы были здесь так важны для дальнейшего развития паралимпийских видов спорта.

«Мне нравится тот факт, что я могу оставить инвалидную коляску на берегу озера и грести, и никто, выгуливающий собаку, не может сказать, какие части вашего тела работают, а какие нет».