Паралимпийские игры в Токио: киви в 9-й день

Дождь и туман повлияли на шоссейные велогонки на Паралимпийских играх в Токио в четверг.

Великая Софи Паско будет привлекать внимание еще в один день в Токио, поскольку она с нетерпением ждет своего пятого и последнего соревнования и потенциальной 20-й паралимпийской медали в карьере.

После того, как она выиграла золотые медали на дистанции 100 м вольным стилем и 200 м в индивидуальном комплексном плавании, последняя была настолько драматичной, что в следующий раз ей потребовалась медицинская помощь, Паско завершила свою неделю в Токийском центре водных видов спорта на дистанции 100 м баттерфляем S9 в четверг.

DailyCar / Photosport Софи Паско участвовала в своем пятом и последнем зачете на Паралимпийских играх в четверг.

Это еще одно из ее сильных событий, поскольку пять лет назад она выиграла золото «бабочка» в Лондоне в 2012 году и в Рио, и, судя по результатам последних двух дней, 12-е золото выглядит вполне достижимым, если накануне вечером не потребовалось много времени. Паско сказала после драмы, последовавшей за гонкой в ​​среду, что она обязательно выйдет в очередь.

ТВНЗ Доки Паско выиграла свое первое золото на Паралимпийских играх в Токио

Джесси Рейнольдс – еще один пловец с киви, который в среду финишировал седьмым в финале мужских соревнований на 200 м IM SM9.

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В четверг на водном пути в Си Форест появились еще два претендента на медали: гребцы Скотт Мартлоу и Корбин Харт в квалификации каждый, а финал состоится в пятницу.

Четверо велосипедистов-киви снова отправляются в путь в поисках неуловимой медали, а спринтерка Анна Стивен надеется выйти во второй финал на Олимпийском стадионе в квалификации женского бега на 100 м T64.

* Киви в действии на 9-й день Паралимпийских игр в Токио в четверг (по новозеландскому времени):

Велоспорт – дорога

12:30: Николь Мюррей, Анна Тейлор – женщины, гонка C4-5

16:00: Стивен Хиллз – Шоссе Т1-2, мужчины

16.05: Эльте Мальцбендер – шоссейная гонка Т1-2, женщины

плавание

12:36: Джесси Рейнольдс – 100 м, баттерфляй, мужчины, S9, второй раунд

12.46 вечера: Софи Паско – 100 м, баттерфляй, S9, раунд 2

8.22 вечера: Джесси Рейнольдс – Мужчины S9, финал, баттерфляй, 100 м (при квалификации)

8.28 вечера: Софи Паско – женщины, 100 м, баттерфляй, S9, финал (если квалификация)

Каноэ-спринт

12.50 вечера: Скотт Мартлоу – Мужчины, 200 м, KL2, Предварительный раунд 1

13.15: Корбин Харт – мужчины, 200 м, KL3, второй раунд

14:30: Скотт Мартлоу – Мужчины, 200 м, VL3, предварительный раунд 1

легкая атлетика

12.01 (пятница): Анна Стивен – женщины, 100 м, Т64, второй раунд