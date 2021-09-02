Паралимпийские игры в Токио: киви в 9-й день

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Дождь и туман повлияли на шоссейные велогонки на Паралимпийских играх в Токио в четверг.
Великая Софи Паско будет привлекать внимание еще в один день в Токио, поскольку она с нетерпением ждет своего пятого и последнего соревнования и потенциальной 20-й паралимпийской медали в карьере.
После того, как она выиграла золотые медали на дистанции 100 м вольным стилем и 200 м в индивидуальном комплексном плавании, последняя была настолько драматичной, что в следующий раз ей потребовалась медицинская помощь, Паско завершила свою неделю в Токийском центре водных видов спорта на дистанции 100 м баттерфляем S9 в четверг.
Это еще одно из ее сильных событий, поскольку пять лет назад она выиграла золото «бабочка» в Лондоне в 2012 году и в Рио, и, судя по результатам последних двух дней, 12-е золото выглядит вполне достижимым, если накануне вечером не потребовалось много времени. Паско сказала после драмы, последовавшей за гонкой в среду, что она обязательно выйдет в очередь.
ТВНЗ Доки
Паско выиграла свое первое золото на Паралимпийских играх в Токио
Джесси Рейнольдс – еще один пловец с киви, который в среду финишировал седьмым в финале мужских соревнований на 200 м IM SM9.
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В четверг на водном пути в Си Форест появились еще два претендента на медали: гребцы Скотт Мартлоу и Корбин Харт в квалификации каждый, а финал состоится в пятницу.
Четверо велосипедистов-киви снова отправляются в путь в поисках неуловимой медали, а спринтерка Анна Стивен надеется выйти во второй финал на Олимпийском стадионе в квалификации женского бега на 100 м T64.
* Киви в действии на 9-й день Паралимпийских игр в Токио в четверг (по новозеландскому времени):
Велоспорт – дорога
12:30: Николь Мюррей, Анна Тейлор – женщины, гонка C4-5
16:00: Стивен Хиллз – Шоссе Т1-2, мужчины
16.05: Эльте Мальцбендер – шоссейная гонка Т1-2, женщины
плавание
12:36: Джесси Рейнольдс – 100 м, баттерфляй, мужчины, S9, второй раунд
12.46 вечера: Софи Паско – 100 м, баттерфляй, S9, раунд 2
8.22 вечера: Джесси Рейнольдс – Мужчины S9, финал, баттерфляй, 100 м (при квалификации)
8.28 вечера: Софи Паско – женщины, 100 м, баттерфляй, S9, финал (если квалификация)
Каноэ-спринт
12.50 вечера: Скотт Мартлоу – Мужчины, 200 м, KL2, Предварительный раунд 1
13.15: Корбин Харт – мужчины, 200 м, KL3, второй раунд
14:30: Скотт Мартлоу – Мужчины, 200 м, VL3, предварительный раунд 1
легкая атлетика
12.01 (пятница): Анна Стивен – женщины, 100 м, Т64, второй раунд
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