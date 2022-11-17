Международный паралимпийский комитет проголосовал за немедленное приостановление деятельности национальных паралимпийских комитетов (НПК) России и Беларуси, поставив под угрозу надежды паралимпийцев на участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Спортсменам из двух стран ранее было запрещено участвовать в Паралимпийских зимних играх в Пекине в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину, для которой Беларусь была плацдармом. Комментарий России был принят 64 голосами против 39 при 16 воздержавшихся на внеочередной Генеральной ассамблее Международного патентного совета в Берлине в среду. Приостановление работы Всекитайского собрания народных представителей Беларуси принято 54 голосами против 45 при 18 воздержавшихся.

Оба национальных совета были приостановлены из-за их «неспособности выполнять членские обязательства в соответствии с Конституцией МПК». «Из-за приостановки деятельности Всекитайское собрание народных представителей и Всекитайское собрание народных представителей утратили все права и привилегии членства в МПК в соответствии с уставом комитета», — говорится в заявлении комитета.

«И Всекитайское собрание народных представителей Беларуси, и Всекитайское собрание народных представителей Беларуси теперь имеют право обжаловать это решение». Если апелляция не будет удовлетворена, то только Генеральная Ассамблея может отменить приостановку. Следующая Генеральная ассамблея МПК должна состояться в четвертом квартале 2023 года в месте, которое еще не подтверждено».

Эндрю Парсонс, председатель IPC с «тяжелыми обязанностями», сказал, что национальным советам в России и Беларуси было разрешено выступить перед Генеральной Ассамблеей и представить свою позицию до голосования.

«Ситуация, с которой сейчас столкнулся мир спорта, очень напряженная и сложная», — сказал Парсонс. «Я надеюсь и молюсь, чтобы конфликт в Украине закончился как можно скорее, был обеспечен мир, и ни один невинный человек не пострадал».

Паралимпийский комитет России назвал решение МПК необоснованным. «Паралимпийский комитет России считает решение о приостановлении всех прав членства в Национальном реабилитационном совете незаконным, безосновательным, лишенным какой-либо правовой основы и грубо нарушающим все положения МПК», — говорится в заявлении комитета.

«Между тем Комиссия по восстановлению мира не представила Ирану ни одного доказательства того, что Африканский региональный совет нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями Устава МПК. Все утверждения Комиссии в этом отношении совершенно необоснованны». В результате приостановки Россия и Беларусь не могут выставлять своих спортсменов на спортивные соревнования мирового уровня для инвалидов. Каждый из NPC имеет право на апелляцию. Если апелляция не будет удовлетворена, только Генеральная ассамблея МПК может отменить приостановку.

Отборочные матчи парижских игр 2024 года запланированы на 2023 и 2024 годы. Белорусский международный комитет заявил, что не может прогнозировать участие российских и белорусских спортсменов в Париже 2024 года. к допингу.

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