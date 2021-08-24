Паралимпийские игры открываются пустыми крыльями, но большая сцена

ТОКИО – Паралимпийская пловчиха некоторое время тренировалась в холодной реке Арканзас после того, как пандемия коронавируса закрыла ей доступ к бассейну.
Другой позаимствовал сиденье для плавания, установил его в своем гараже в Миннесоте и смоделировал свои движения, преодолевая сопротивление системы катушек. Она была так близко, как могла, чтобы продвигаться по воде.
А в Кардиффе, Уэльс, чемпион по метанию импровизировал, связав грузовую сетку между яблонями и грушами, чтобы безопасно тренироваться в своем новом дворе.
Спустя несколько месяцев эти трое спортсменов – София ГерцогА также Мэллори Вейман А также Алед Сион Дэвис – Присоединяйтесь к примерно 4400 другим участникам в Токио на XVI летних Паралимпийских играх, которые начнутся во вторник. Подобно тысячам олимпийских спортсменов, которые соревновались здесь несколько недель назад, паралимпийцы выйдут на стадионы, корты и курсы через год, без зрителей и под угрозой заражения, что, по крайней мере, по шкале телевизионных рейтингов, ослабило многих других. дисциплины. Спортивные события за последние полтора года.
Несмотря на это, Паралимпийские игры могут быть редким спортивным мероприятием, которое достигает гораздо более высокого уровня участия во время пандемии, ускоряя свою динамику так, как не могут старые виды спорта. Беспокойство, вызванное множественными ограничениями, в сочетании с культурной демократизацией, сформированной социальными сетями, усилило сдвиг в ценностях и вкусах, особенно среди молодежи, подчеркивая, что им не уделяют должного внимания и недооценивают.
Дарлин Хантер, баскетболистка из США, которая ведет занятия по проблемам инвалидности в Техасском университете в Арлингтоне, недавно сказала, что за пять лет, прошедших с последних летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, я заметил растущий интерес к ней. игры и лучше их понять. В прошлом ей постоянно приходилось объяснять, для чего нужны Паралимпийские игры и золотая медаль ее команды в 2016 году.
«Люди знают, что это сейчас», – сказала Хантер, готовясь к отъезду на третьи Игры. Об этом говорят. Люди слышат это как никогда ».
Важные изменения, произошедшие за последние пять лет, включают равенство призовых денег для паралимпийских медалистов США, которые раньше получали пятую часть того, что зарабатывали их олимпийские коллеги (37 500 долларов за золото, 22 500 долларов за серебро и 15 000 долларов за бронзу), а также расширение охвата на телевидении. и вещательные услуги. Такая доступность частично была вызвана решением Международного паралимпийского комитета отказаться от платы за права в десятках стран Африки к югу от Сахары и помочь обеспечить освещение для вещательных компаний.
NBCUniversal, давняя олимпийская и паралимпийская сеть в Соединенных Штатах, взяла на себя обязательство обеспечить 1200 часов освещения на своих телевизионных и вещательных платформах, предоставив всего 70 часов из Бразилии в 2016 году и пять с половиной часов до Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Первое освещение будет включено во время кульминации паралимпийских игр на главном канале NBC, четыре часа в трех специальных передачах.
Еще одним признаком повышения планки адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями стало то, что Олимпийский комитет США стал Олимпийским и Паралимпийским комитетом США.
«Мы здесь», Джессика Лонг, Пловчиха, которая выиграла 13 золотых медалей и примет участие в своих пятых Паралимпийских играх, сообщила New York Times, когда в 2019 году было объявлено об изменении имени.
Однако ресурсы для паралимпийцев, от освещения в средствах массовой информации до спонсорских сделок, вряд ли могут сравниться с тем, что доступно олимпийцам. Большой пресс-центр в Токио в наши дни превратился в пустыню, и поиск новостей о Паралимпийских играх в Интернете, как правило, приводит к выпуску выпусков новостей в основном от организаторов Игр. И хотя призовые деньги американских спортсменов были уравновешены, некоторые франшизы – нет.
В связи с тем, что зрителям был запрещен въезд в Токио, USOPC организовал вечеринки для просмотра на территории штата для двух родственников или друзей каждого спортсмена. Было четыре олимпийских сбора, каждая из которых длилась пять дней, но только одна была запланирована на Паралимпийские игры. После того, как некоторые паралимпийцы и члены их семей заметили несоответствие, они сказали, что была добавлена вторая группа для просмотра.
Стандартом, который необходимо превзойти на Паралимпийских играх в Токио, станут Паралимпийские игры в Лондоне в 2012 году. Спортсмены по сей день заботятся о собранной и информированной толпе, а также о духе этого собрания, отчасти подпитываемом историей Великобритании как места рождения адаптивного спорта. и дерзкими репортажами. Часто с канала 4, продано на BBC За права конкуренции.
В последний день Олимпийских игр в Лондоне, предполагаемой главной достопримечательностью того лета, Канал 4 Размещение рекламных щитов по всему городу для рекламы Паралимпийских игр. Они сказали: «Спасибо за разминку».
В то время люди с ограниченными возможностями составляли около 50 процентов команды освещения канала. Что касается Игр в Токио, доля Channel 4 составляет чуть более 70 процентов.
«Они произвели революцию в британском телевидении», – сказал Крейг Спенс, глава отдела коммуникаций Международного паралимпийского комитета. «До того, как освещали Лондон 2012 года, мы не видели людей с ограниченными возможностями по телевидению или ведущим текущих событий. Теперь вы видите. Все остальные телеканалы в Великобритании понимали, что они собираются чего-то добиться».
Такое признание не всегда было частью паралимпийской истории, не в последнюю очередь, когда Советский Союз отказался проводить Игры, параллельные летним Олимпийским играм в Москве в 1980 году, после того, как высокопоставленный российский чиновник заявил, что на этих играх не было людей с ограниченными возможностями. страна. Паралимпийские игры Переехать в голландию этот год. Теперь о них сняли отмеченный наградами фильм.
“Высота фениксаДокументальный фильм Netflix, посвященный паралимпийцам 2016 года, продюсируют Грег Ньюджент, директор по маркетингу Паралимпийских игр в Лондоне, и Татьяна Макфадден, шестикратная паралимпийская чемпионка США, которая также является одной из звезд фильма.
Наджент сказал, что он снял фильм отчасти в надежде сделать Паралимпийские игры незаменимыми, а не как мероприятие, которое может сработать в одном городе, а затем сорваться четыре года спустя в следующем.
«Я хотел сделать морально невозможным для любого будущего оргкомитета вынести вердикт, что Парас будет ниже Олимпийских игр», – сказал он.
Его опасения подтвердились по мере приближения Игр 2016 года, когда Бразилия охватила политическая и экономическая нестабильность, организаторы в Рио думали только об организации Олимпийских игр. Правительственная помощь позволила продолжить Паралимпийские игры, но за три недели до игр было продано только 12 процентов билетов.
Макфадден и Наджент начали кампанию под названием «Заполните места» по покупке билетов на Паралимпийские игры для бразильских школьников при рекламной и финансовой помощи принца Гарри и группы Coldplay. В итоге собралась аудитория Рио, бразильцы выиграли 14 золотых медалей, а фильм выиграл две спортивные Эмми.
Паралимпийские игры в Токио начнутся совсем под другим облаком, а также под новым зонтиком.
В четверг вечером, всего за несколько дней до церемонии открытия, более 125 учителей со всего мира, в том числе Радужный мост в Токио А также Эмпайр Стейт Билдинг В Нью-Йорке – они купались в пурпурном цвете, который всегда олицетворял сообщество людей с ограниченными возможностями. Парад знаменует начало 10-летней антидискриминационной кампании, проводимой несколькими организациями, включая Международный паралимпийский комитет.
Кампания, получившая название We The15 и относящаяся к 15 процентам населения мира с той или иной формой инвалидности, сформировала коалицию групп, часто преследующих самые разные цели.
«Мы видели другие движения, такие как LBGTQ, Black Lives Matter и #MeToo, и нам нужно подобное движение для людей с ограниченными возможностями», – заявил на прошлой неделе Associated Press Эндрю Парсонс, президент IPC.