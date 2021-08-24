Паралимпийские игры открываются пустыми крыльями, но большая сцена

ТОКИО – Паралимпийская пловчиха некоторое время тренировалась в холодной реке Арканзас после того, как пандемия коронавируса закрыла ей доступ к бассейну.

Другой позаимствовал сиденье для плавания, установил его в своем гараже в Миннесоте и смоделировал свои движения, преодолевая сопротивление системы катушек. Она была так близко, как могла, чтобы продвигаться по воде.

А в Кардиффе, Уэльс, чемпион по метанию импровизировал, связав грузовую сетку между яблонями и грушами, чтобы безопасно тренироваться в своем новом дворе.

Спустя несколько месяцев эти трое спортсменов – София ГерцогА также Мэллори Вейман А также Алед Сион Дэвис – Присоединяйтесь к примерно 4400 другим участникам в Токио на XVI летних Паралимпийских играх, которые начнутся во вторник. Подобно тысячам олимпийских спортсменов, которые соревновались здесь несколько недель назад, паралимпийцы выйдут на стадионы, корты и курсы через год, без зрителей и под угрозой заражения, что, по крайней мере, по шкале телевизионных рейтингов, ослабило многих других. дисциплины. Спортивные события за последние полтора года.