Паралимпийский комитет Канады заявил о своей поддержке решения Международного паралимпийского комитета о приостановке всех прав членства в Паралимпийских комитетах России и Беларуси до дальнейшего уведомления.

«Из-за продолжающейся войны и зверств на Украине это следующий логический шаг в подтверждении нашего заявления о неприемлемости агрессии и войны», — говорится в заявлении Коммунистической партии Китая после принятого в среду решения.

МПК может рассмотреть вопрос об исключении в соответствии с уставом МПК, если ситуация ухудшится. Генеральная ассамблея МПК может также отменить любое отстранение, наложенное в соответствии с Уставом МПК, если основания, на которых оно было наложено, более недействительны.

Международный комитет Красного Креста впервые запретил российской и белорусской командам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине в марте прошлого года после того, как столкнулся с угрозами отказа и растущей враждебностью в деревне спортсменов.

«КПК присоединяется к глобальному движению национальных советов и других спортивных организаций, продолжая осуждать зверства, совершенные Россией и Беларусью в Украине», — заявил Марк-Андре Фабиан, председатель Коммунистической партии Китая.

Решение МПК приостановить деятельность Паралимпийских комитетов России и Белоруссии связано с их неспособностью выполнять обязательства по членству в соответствии с Конституцией МПК, в том числе: