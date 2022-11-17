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Паралимпийский комитет Канады поддерживает решение МПК приостановить работу Паралимпийского комитета России и Беларуси

17 ноября, 2022
Boleslava Sokolova

Паралимпийский комитет Канады заявил о своей поддержке решения Международного паралимпийского комитета о приостановке всех прав членства в Паралимпийских комитетах России и Беларуси до дальнейшего уведомления.

«Из-за продолжающейся войны и зверств на Украине это следующий логический шаг в подтверждении нашего заявления о неприемлемости агрессии и войны», — говорится в заявлении Коммунистической партии Китая после принятого в среду решения.

МПК может рассмотреть вопрос об исключении в соответствии с уставом МПК, если ситуация ухудшится. Генеральная ассамблея МПК может также отменить любое отстранение, наложенное в соответствии с Уставом МПК, если основания, на которых оно было наложено, более недействительны.

Международный комитет Красного Креста впервые запретил российской и белорусской командам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине в марте прошлого года после того, как столкнулся с угрозами отказа и растущей враждебностью в деревне спортсменов.

«КПК присоединяется к глобальному движению национальных советов и других спортивных организаций, продолжая осуждать зверства, совершенные Россией и Беларусью в Украине», — заявил Марк-Андре Фабиан, председатель Коммунистической партии Китая.

Решение МПК приостановить деятельность Паралимпийских комитетов России и Белоруссии связано с их неспособностью выполнять обязательства по членству в соответствии с Конституцией МПК, в том числе:

  • Обязательство уважать, поддерживать и продвигать цели и задачи МПК, в том числе обязательство обеспечивать преобладание в Паралимпийском движении духа честной игры в паралимпийском спорте, а также защищать безопасность и здоровье спортсменов, а также Основы паралимпийского движения. Этические принципы соблюдаются
  • Стремление вести свои дела независимо и без ненадлежащего вмешательства со стороны органов, не входящих в Паралимпийское движение, включая обеспечение того, чтобы на его деятельность не влияло какое-либо политическое, государственное или религиозное вмешательство.
  • Обязательство не делать ничего (путем действия или бездействия), которое противоречит цели или задачам МПК и/или может дискредитировать МПК, Паралимпийское движение или специальные виды спорта.
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