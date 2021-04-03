Паралимпийский комитет России утвердил музыку Чайковского вместо гимна – спорт

В связи с текущими санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), до декабря 2022 года российским спортсменам запрещено участвовать в чемпионатах мира, Олимпийских играх и Паралимпийских играх под национальным флагом и в ритме государственного гимна.

ПКР теперь собирается направить свое решение об использовании музыки Чайковского на одобрение Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Члены Исполнительного совета сегодня согласились использовать музыку Чайковского, которая будет использоваться вместо государственного гимна российских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских играх, чемпионатах мира», – сказал Розков в интервью ТАСС.

«Мы намерены вскоре представить это музыкальное произведение на одобрение Международного паралимпийского комитета», – добавил исполняющий обязанности председателя Паралимпийского комитета.

25 марта Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) просьбу использовать музыкальный мир Путера Чайковского вместо государственного гимна страны на церемониях чествования российских спортсменов во время Олимпийских игр.

В прошлом месяце Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил ТАСС, что во время церемонии вручения медалей России по фигурному катанию на чемпионате мира по фигурному катанию вместо государственного гимна страны будет звучать музыкальное произведение из фортепианного концерта № 1 Путера Чайковского. Продолжительность музыкального произведения составляет около одной минуты.

Санкции против российского спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря 2020 года частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

Решением Спортивного суда российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Исполнение государственного гимна России также исключено из международных спортивных мероприятий на следующие два года, включая предстоящие этим летом Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.