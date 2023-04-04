Паранойя Путина уходит от своих советских корней

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Многие из нас, выросших в Советском Союзе, находят в сегодняшней России знакомые мрачные черты, в том числе процветающую официальную паранойю, основанную на осадном менталитете. Но, как мог бы сказать Толстой, каждый параноидальный режим параноичен по-своему. Давнее отношение Путина к Западу как к пессимистическому противнику, склонному к сделкам, имеет больше общего с настороженностью бандитов по отношению к соперникам, чем с идеологической конкуренцией, которая все еще существовала в относительно веганские последние годы существования Советского Союза. Но страх Путина перед собственным народом грозит достичь пика сталинской лихорадки, даже если ее еще нет.

Арест репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича и ужесточение ограничений на поездки сотрудников режима — первые симптомы этих двух закономерностей. Убийство провоенного блогера Максима Фомина, псевдоним которого Владлен Татарский, и официальное обращение с бомбой, унесшей его жизнь, являются явным признаком второй атаки.

На первый взгляд, недавний арест Гершковича якобы за шпионаж напоминает событие, свидетелем которого я был еще в школе, — историю Николая Данилова.

Данилов, как и Гершкович, сын русского иммигранта в Соединенных Штатах, был в затруднительном положении на посту главы московского бюро U.S. News & World Report в 1986 году, когда его подставил советский чиновник, который вручил ему конверт с секретной информацией. документы. КГБ немедленно прибыл, чтобы арестовать его, несколько прозрачно, чтобы его можно было обменять на офицера российской разведки Геннадия Захарова, арестованного несколькими днями ранее в Нью-Йорке. И Данилова, и Захарова через две недели одновременно отпустили в посольства.

Судя по всему, арест Гершковича происходит по тому же сценарию. За несколько дней до того, как российская контрразведка схватила Гершковича, Соединенные Штаты предъявили обвинение и арестовали Евгения Черкасова, который учился в Соединенных Штатах под вымышленным бразильским именем. Обмен пленными с Западом не является чем-то новым для Кремля путинской эпохи. Еще в 2010 году группа «нелегалов» привезла из США четырех человек, осужденных за шпионаж в России, в том числе Сергея Скрипаля, которого Россия позже пыталась отравить в Великобритании; В конце прошлого года я обменял американскую баскетболистку Бритни Гренье, обвиненную в контрабанде небольшого количества масла каннабиса в Россию, на торговца оружием Виктора Бута, который находился в Соединенных Штатах. READ Весь мир станет свидетелем быстрого восстановления экономики на освобожденных землях Азербайджана.

Не имея возможности вести переговоры с Западом, когда лидеры теперь отказываются от попыток поговорить с ним и сформируется консенсус в отношении того, что с ним будут обращаться как с военным преступником, Путин, похоже, стал рассматривать заложников как свое единственное средство воздействия. Он рассматривает готовность Запада к торговле как свидетельство того, что его враги следуют той же логике. Это — и, вероятно, не боязнь дезертирства в советском стиле — привело к ужесточению ограничений на поездки для российских государственных служащих, как сообщила в понедельник Financial Times, на первый взгляд, Макс Седон, еще один советский пережиток.

Полиции и другим силовикам режима запрещено ездить в большинство стран с 2017 года; Они столкнулись с ограничениями на выезд из России с начала войны Путина с Украиной в 2014 году. Уже тогда официальной причиной ограничений был страх перед незаконными задержаниями западными спецслужбами. Но теперь, когда спортсмены и журналисты в России являются честной добычей, которой никогда не было в Советском Союзе (дело Данилова было настолько редким, потому что советские власти предпочитали высылать, а не заключать в тюрьму западных репортеров), любой, кто работает на режим, находится в глазах Путина. потенциальных заложников, если им разрешат поехать на Запад.

Добровольное дезертирство, вероятно, является второстепенной проблемой: более чем через год после начала нынешней фазы войны в Украине ни один из высокопоставленных российских чиновников или силовиков, как известно, не бежал на Запад, хотя некоторые — особенно те, у кого есть имущество, деньги и связи в страны — западные — у них было больше шансов сделать это, чем у их советских предшественников. Риски такого шага перевешивают риски остаться с режимом, даже если не верить в антиукраинскую пропаганду и пессимистично смотреть в будущее России. READ Согласно отчетам Exxon, Россия требует неуплаченных налогов на сумму 220 миллионов долларов.

Так что Путин, похоже, не подозревает о нелояльности чиновников. С начала полномасштабного вторжения в Украину не было показательных процессов над предателями и диверсантами в госучреждениях, обвинений в измене генералам, губернаторам, чиновникам и немногочисленным инакомыслящим из российской элиты, в частности Анатолию Чубайс, бюрократический ветеран, один из первых промоутеров Путина — ему разрешили покинуть страну. Слуги режима как группа распустились или, по крайней мере, замолчали так легко, что у Путина не было причин внушать им страх. Только в 2022 году около 5000 человек будут осуждены за «порочащую репутацию Вооруженных Сил России» — то есть за протесты в различных формах, в основном в социальных сетях, против вторжения. Некоторые из них получили суровые приговоры в полном соответствии со сталинскими обычаями — одного блогера, например, посадили на 8,5 лет. Несмотря на тюремное заключение или изгнание большей части политической оппозиции, режим продолжает вести беспощадную войну даже со своими собственными членами. И хотя провоенной оппозиции, которая считает Путина слишком мягким и порабощающим его коррумпированную тусовку, а также проповедникам, связанным с армией наемников Вагнера, в значительной степени позволили действовать, каждая из этих групп получила сильный сигнал о том, что Кремль так же не заинтересован в их защите, как и он. Убийство националистической активистки Дарьи Дужиной в прошлом году и убийство провагнеровского блогера Татарского показывают, по крайней мере, что Кремль больше заинтересован в использовании их смертей в пропагандистских целях, чем в их предотвращении.

Украинку обвинили во взрыве автомобиля Дужиной. В деле Татарского 26-летняя жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова была арестована за то, что якобы передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, перед встречей с поклонниками в петербургском кафе, принадлежащем основателю «Армии наемников» Вагнера Евгению Пригожину. Подставили, говорит Трипова. В любом случае Национальный антитеррористический комитет России, правительственный орган, координирующий борьбу с терроризмом, быстро объявил себя поборником запрещенного антикоррупционного фонда, возглавляемого лидером оппозиции Алексеем Навальным. Действительно, имя Треповой можно было найти в просочившейся базе данных сторонников Навального, которую полиция использовала для преследования противников. READ Следователи утверждают, что хакеры SolarWinds связаны с известными российскими шпионскими инструментами Рейтер | Бизнес

Ничто из того, что сделал режим до сих пор, даже отдаленно не сравнится с ужасающими масштабами сталинских репрессий — и, конечно, даже элита, особенно высокопоставленные чиновники, не были избавлены от этих действий. Тем не менее Путин, похоже, намерен показать нации, что он может пойти по этому пути, если столкнется с более заметной оппозицией, чем нынешние спорадические и робкие антивоенные протесты. Ультрапатриоты и люди из окружения Пригожина тоже имеют все основания для беспокойства: для Путина на стороне России только государство и люди, представляющие государство; Все остальные автоматически становятся подозреваемыми, даже если иногда они могут быть полезны. В книге, документирующей его карьеру в качестве корреспондента времен холодной войны, Николай Данилов пишет: «Советская Россия, которую я знал, была больше, чем просто генератором зла». Сомневаюсь, что кто-то, кто по другую сторону путинских постмодернистских импровизаций на темы советского прошлого, может быть оптимистичным.

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Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев.

Леонид Бершидский, бывший обозреватель Bloomberg Opinion Europe, является членом команды Bloomberg News Automation. Недавно он опубликовал два русских перевода «1984» Джорджа Оруэлла и «Процесс» Франца Кафки.