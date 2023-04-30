Пара избежала депортации: дело о нарушении прав человека в России вызывает «серьезные опасения»

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Сообщается, что пара, которой грозит депортация в другие страны, может остаться в Новой Зеландии.

Российский инженер Вадим Скороделов и преподаватель испанского языка Ольга Санчес Эгеа познакомились в 2018 году, будучи студентами. Они ждали жилья, когда его уволили, и он планировал открыть собственную компанию.

Но иммиграционный консультант сказал ему ничего не предпринимать, пока они не будут урегулированы, и подождать, пока его предыдущая компания не даст совет иммиграционной службе Новой Зеландии.

Их адвокат подал апелляцию с опозданием на день.

Трибунал по вопросам иммиграции и защиты заявил, что Санчесу Эхеа, которому грозила депортация из-за того, что он находился по партнерской визе, нельзя было ожидать, что он поедет в Россию во время войны с Украиной.

В нем говорится, что ЕС ужесточил свой подход к русским, стремящимся поселиться там.

«Ситуация с правами человека в России вызывает серьезные опасения, равно как и продолжающаяся война против Украины», — заявил трибунал.

«Война обострила напряженность в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Учитывая войну, многие россияне без труда ведут относительно нормальную жизнь, но было бы неразумно ожидать, что г-жа Санчес Эгеа из ЕС приедет в Россию со Скоротело. быть депортирован.

«Даже если бы она смогла получить визу для въезда в страну (что неизвестно), она не русская, не говорит по-русски и не имеет никаких связей, кроме как со Скоротеловым. Если Скоротелов не сможет получить визу, которая позволила бы ему поселиться в Испании с г-жой Санчес Эхеа, их депортация приведет к их разделению.

Трибунал отметил, что в сентябре 2022 года Совет Евросоюза вообще приостановил упрощение визового режима с Россией.

«В свете обнаруженных исключительных гуманитарных обстоятельств, обстоятельств, обусловливающих ответственность заявителей за депортацию, включая отсутствие вины со стороны г-жи Санчес Эхеа и минимальную вину Скоротело. Трибунал считает, что депортация является необоснованной. и слишком сурово».