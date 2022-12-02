Пара из Дарема на круизном лайнере попала под мощную волну, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.

Дарем, Северная Каролина Один человек погиб и четверо получили ранения после того, как мощная волна обрушилась на круизный лайнер в Антарктиде.

Супружеская пара из Дарема, также пассажиры Viking Polaris, рассказывают историю отпуска, который превратился в кошмар.

Сьюзи Гудинг говорит, что вид с побережья УшуаяКогда они едут к Антарктиде, Аргентина великолепна, но идеальный отдых быстро превращается в неожиданно пугающее испытание.

Гудинг, который все еще находится на круизном лайнере, поговорил по телефону с WRAL News и описал сильное воздействие волны, сказав: «Мы задавались вопросом, не столкнулись ли мы с айсбергом. И здесь нет айсбергов, но это то, что я чувствовал. .»

Представитель круизной компании Viking подтвердил, что произошел «инцидент со злобной волной».

Национальная океаническая служба описывает эти волны как «большие, непредсказуемые и опасные». Думайте об этих силах природы как о «водяных стенах». Одна из самых крутых волн-убийц, когда-либо зарегистрированных, достигла высоты 58 Ноги — как Высота здания 4 этажа.

«Все было хорошо, пока не ударила волна-убийца, и это было внезапно. Шокировало», — сказал Гудинг. «Мы не знали, должны ли мы подготовить наше оборудование к тому, чтобы покинуть корабль».

Гудинг Поделились фотографиями разбитых окон со стороны Viking Polaris. волны Эффект.

Представитель Vikings поделился этим заявлением о смерти пассажира и ранении других:

«Мы проинформировали семью гостя и выразили наши глубочайшие соболезнования. Мы продолжим оказывать полную поддержку семье в часы и дни. До…Наше внимание по-прежнему сосредоточено на безопасности и благополучии наших гостей и экипажа, и мы работаем напрямую с ними, чтобы организовать ваш обратный рейс. Удивительное двухнедельное путешествие Просмотры — вырезать короткая.»

Хорошо я надеюсь вернуться РДУ аэропорт 7 декабря.

Пара уже забронировала такой же круиз на другом корабле в марте 2023 года.