Париж проголосовал за запрет аренды электросамокатов

1 час назад

Подпись к фотографии, Почти 90% избирателей на референдуме высказались за запрет электромобилей

Жители Парижа проголосовали за запрет аренды электросамокатов в своем городе, что нанесло удар операторам самокатов и одержало победу борцам за безопасность дорожного движения.

Официальные результаты показали, что почти 90% голосов, поданных в воскресенье, поддержали запрет на устройства с батарейным питанием.

Референдум был созван в ответ на большое количество раненых и убитых на электронных скутерах в столице Франции.

Париж был одним из первых городов, где появились электронные скутеры.

Критики утверждают, что они принесли больше вреда, чем пользы. Растет обеспокоенность по поводу того, как некоторые люди водят скутеры — петляя в пробках, уворачиваясь от пешеходов на тротуарах и развивая скорость до 17 миль в час (27 км/ч).

Велосипедисты часто не носят шлемы, а дети в возрасте до 12 лет могут легально арендовать электронные скутеры.

Также высказывалась критика за то, что группы припаркованных электросамокатов загромождали тротуары.

Но операторы электронных скутеров заявили, что автомобили составляют небольшой процент от общего числа дорожно-транспортных происшествий в городе.

Мэр Парижа Анн Идальго созвала референдум, на котором избиратели могут решить, поддерживают они электронные скутеры или нет. Частные автомобили не участвовали в голосовании.

Лидер социалистов, выступающих за езду на велосипеде, поддержал запрет и объявил в январе голосование, чтобы люди могли принять решение.

«Я обязуюсь уважать выбор избирателей, просто и ясно», — сказала она журналистам, предлагая свой голос.

Она добавила: «Это дорого — пять евро (4,40 фунта стерлингов; 5,40 доллара США) за 10 минут — это не очень устойчиво и, кроме того, вызывает много несчастных случаев». READ Студенты Нью-Йоркского университета хотят переименовать факультет в честь арт-миллиардера

Опасаясь, что их молодые клиенты не придут на голосование, три крупных оператора — Lime, Dott и Tier — использовали социальные сети, чтобы заставить людей голосовать за них. Они также предлагали бесплатные поездки весь день в воскресенье.

Новые законы, принятые в 2019 году, в том числе требование носить одежду с высокой видимостью и не ездить в потоке транспорта, предусматривают штраф в размере 135 евро (116 фунтов стерлингов; 146 долларов США) и до 1500 евро за превышение скорости.

Тем временем брошенные скутеры стали в Париже такой проблемой, что многие из них можно найти в городских парках и на площадях.