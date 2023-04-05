Парк Победы стал интереснее после демонтажа обелиска/советского хлама

В этом году «Парк Победы» отметит свое столетие — первоначально он был назван в честь пятилетия победы латвийской армии над союзными русскими и немецкими войсками, хотя многие до сих пор ошибочно полагают, что это было связано с советскими временами. .

Об этом еще отметил вице-председатель Рижской думы Эдуард Ратникс Снос советского памятника Когда-то господствовавший над садом, теперь он должен стать доступным и привлекательным для всех рижан открытым пространством – местом, предназначенным для отдыха, релаксации или занятий спортом.

Муниципалитет планирует совместить две идеи – парк, доступный для всех жителей, но и с восстановлением его первоначального исторического значения.

Концепция благоустройства Парка Победы предусматривает выполнение работ в два этапа. На первом этапе планируется создать живописную часть площадью 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые и физкультурные тренажеры, высадить около 1500 деревьев и кустарников. В этой части парка будут построены пешеходные и велосипедные дорожки общей площадью 9 100 квадратных метров, а также беговая дорожка. Также в парке будет построена новая конькобежная дорожка и построена 1-километровая дорожка для катания на коньках и роликах. Изображение: Zala Landscape Architects, Vizualizāciju darbnīca Ожидается, что благоустройство живописной части парка будет завершено к 11 ноября этого года стоимостью 6 миллионов евро. В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка за счет строительства зон активного отдыха, в том числе спортивных площадок, а также бетонной площадки для катания на коньках и детской водной площадки. Рижская дума в заявлении для СМИ сообщила, что, несмотря на общественные предложения построить стадион или концертный зал на месте снесенного памятника, согласно опросу SKDS, проведенному самоуправлением, 64% жителей Риги поддерживают план восстановления и улучшить парк. READ НАСА и SpaceX откладывают запуск следующего экипажа космической станции на одиннадцатый час. советский памятник обелиск он был свергнут 25 августа 2022 г. Полный демонтаж гигантской группы памятников еще не завершен. Изображение: Zala Landscape Architects, Vizualizāciju darbnīca