Парламент Израиля проголосовал за его роспуск, что привело к пятым выборам за четыре года.

В пятницу министр иностранных дел Яир Лапид должен занять должность временного премьер-министра в соответствии с условиями коалиционного соглашения, достигнутого между уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом и Лапидом в прошлом году.

Голосование в четверг завершилось со счетом 92:0 премьер-министром Беннета — одним из самых коротких периодов в истории Израиля — и дает бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху путь обратно к власти.

1 ноября состоятся новые выборы — пятый тур голосования для израильтян менее чем за четыре года. Недавние опросы общественного мнения показывают, что партия бывшего премьер-министра Нетаньяху «Ликуд» находится на пути к получению большинства мест, но опросы общественного мнения не показывают, что его правый блок обязательно получит достаточно мест, чтобы обеспечить парламентское большинство и сформировать правящее правительство. .

Беннет заявил в среду, что не будет баллотироваться на переизбрание, заявив, что пришло время немного отступить и «посмотреть на вещи со стороны».

Коалиционное правительство шатается уже несколько недель. Но заявление Беннета и Лапида на прошлой неделе о том, что они хотят распустить свое правительство, стало полной неожиданностью. «В последние несколько недель мы сделали все возможное, чтобы спасти это правительство. На наш взгляд, его дальнейшее существование отвечало национальным интересам», — сказал Беннет ранее в этом месяце.И Стоит рядом с Лапидом. И Беннет добавил: «Поверьте мне, мы заглянули под каждую скалу. Мы сделали это не для себя, а для нашей прекрасной страны, для вас, граждан Израиля». Правительство Беннета Лапида было приведено к присяге в июне прошлого года, положив конец 12-летнему премьерству Нетаньяху. Коалиция состояла как минимум из восьми политических партий и охватила весь политический спектр, включая впервые арабскую партию во главе с Мансуром Аббасом. READ Российские боевые действия уничтожили и повредили около 400 больниц и медцентров Зеленского. Объединенные желанием помешать Нетаньяху, судебный процесс над которым уже начался в мае 2020 года, остаться у власти, разрозненные партнеры по коалиции согласились отложить в сторону свои основные разногласия. Хотя он добился крупных внутренних и дипломатических достижений, именно внутренняя политика в конечном итоге привела к краху альянса. В последние недели ряд членов коалиции подали в отставку или угрожают уйти в отставку, в результате чего правительство лишилось большинства в парламенте для принятия закона. Политический тупик достиг своего апогея в начале этого месяца, когда голосование в Кнессете не поддержало применение израильского уголовного и гражданского законодательства к израильтянам на оккупированном Западном берегу. Среди прочего, постановление, которое обновляется каждые пять лет, дает израильским поселенцам на палестинских территориях те же права, что и в пределах границ Израиля, что является символом веры для правых членов коалиции, включая премьер-министра Беннета. Но два члена коалиции отказались поддержать законопроект, а это означает, что он не прошел. Поскольку парламент был распущен до истечения срока действия закона 1 июля, постановление будет действовать до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, после чего оно снова будет поставлено на голосование.

Эндрю Кэри внес свой вклад в этот отчет.