Парламент Литвы призывает запретить проведение Олимпийских игр в России и Беларуси

ВИЛЬНЮС (Рейтер) — Парламент Литвы в пятницу призвал Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях до окончания войны в Украине и привлечения к ответственности и выплаты компенсаций военным преступникам.

В своем предложении парламент заявил, что любые победы российских или белорусских спортсменов на Олимпийских играх и в других местах непременно будут использованы властями Москвы и Минска в пропагандистских целях.

Украина возглавила призыв отстранить спортсменов из России и ее близкого союзника Беларуси от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже после того, как в январе Международный олимпийский комитет заявил, что готов включить российских и белорусских спортсменов в список нейтральных.

В феврале более 30 стран, включая США, Великобританию и Францию, заявили о поддержке запрета, который Россия, в свою очередь, назвала «неприемлемым».

По данным Министерства образования, науки и спорта страны, литовский парламент, единогласно поддержавший это предложение, стал первым национальным законодательным органом, призвавшим к запрету.

На прошлой неделе Африканские олимпийские комитеты приняли резолюцию, поддерживающую нейтральное участие спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

(Отчетность Андриоса Ситаса; редактирование Терри Солсвика)

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