Александр Танас

(Рейтер) — Парламент Молдовы проголосовал в четверг за запрет георгиевской ленты, черно-оранжевого военного символа российского патриотизма, в ответ на агрессию России против Украины.

Согласно новому закону, любому, кто производит, носит или демонстрирует полосатую ленту, грозит штраф в размере не менее 900 леев (49 долларов США) или 69 часов общественных работ.

Законодатели от прозападной партии Молдовы PAS одобрили закон, несмотря на бойкот оппозиционных партий, состоящих в основном из социалистов и коммунистов, которые выступают за более тесные связи с Россией, а не с Европейским союзом.

Лента была впервые представлена ​​как дань уважения Екатерине Великой, но она приобрела особое значение в русскоязычном мире, поскольку была принята сепаратистами на востоке Украины в качестве символа их поддержки России в 2014 году.

«Эта лента стала символизировать зверства, совершенные против невинных людей. Солдаты агрессоров носят эту ленту, когда убивают мирных жителей», — сказал депутат Думитру Алиба.

Россия неоднократно отрицала, что с момента вторжения в Украину 24 февраля ее силы наносили удары по мирным жителям для проведения так называемой «специальной военной операции».

Депутат от Социалистической партии Богдан Тердия заявил, что новый закон «наносит сильный удар по молдавско-российским отношениям, фактически признавая Россию агрессором».

В начале марта Санду подписал официальную заявку Молдовы на вступление в Европейский союз, ускорив ее запланированный прозападный курс после вторжения в соседнюю Украину.

(Один доллар = 4,5370 лея).

(Написано Алессандрой Прентис, под редакцией Лесли Адлер)