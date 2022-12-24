Парламент Фиджи после нескольких дней неопределенности утвердил Ситивени Рабуку на посту премьер-министра | Фиджи

Ситивени Рабука стал премьер-министром Фиджи после того, как альянс партий проголосовал за его назначение, что ознаменовало конец 16-летнего пребывания у власти Фрэнка Байнимарама.

Назначение Рабуки в субботу положило конец 10 дням неопределенности после выборов, которые привели к приостановке работы парламента. Поддерживая баланс сил, либеральная Социал-демократическая партия Фиджи (Судилпа) проголосовала в пятницу за создание коалиции с Народным альянсом Рабука и Партией национального союза.

Сделка была направлена ​​на отстранение Фрэнка Байнимарама, президента Fiji First, который возглавлял Тихоокеанский архипелаг после переворота 2006 года.

Субботнее тайное парламентское голосование по избранию премьер-министра было ближе, чем ожидалось: 28 депутатов проголосовали за Рабуку, а 27 проголосовали за Байнимараму. Коалиция Рабука имеет 29 мест в парламенте, что означает, что один член разделился, чтобы проголосовать за бывшего премьер-министра.

74-летний Рабука сказал, что он чувствовал себя «униженным» в качестве премьер-министра, когда он вышел из парламента, чтобы быть приведенным к присяге президентом страны.

Армия была развернута на улицах Сувы, когда Рабука и Байнимарама стремились сформировать коалиционное правительство после неудачных всеобщих выборов.

Ссылаясь на неподтвержденные сообщения об этническом насилии, Байнимарама сказал, что военные необходимы для поддержания «закона и порядка».

Но Рабука, бывший военачальник, занимавший пост премьер-министра с 1992 по 1999 год, сказал, что правительство «сеет страх и хаос» и «пытается поджечь страну по расовому признаку».

Многие фиджийцы опасались, что обвинения правительства в этническом насилии и последующем развертывании военных могут стать предлогом для «ползучего переворота». Фиджи были перевернуты с ног на голову четырьмя переворотами за последние 35 лет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поздравила Рабуку с его назначением и сказала, что ее страна надеется на сотрудничество с новым правительством Фиджи для укрепления «наших очень теплых отношений».

«Мы глубоко ценим Фиджи как близкого друга и партнера, поскольку мы продвигаем наши общие приоритеты в регионе».

У Байнимарама есть «важное наследие для Фиджи и его роль регионального лидера, поддерживающего действия по региональным проблемам, включая изменение климата», — сказал Ардерн.

Фиджи сыграла ключевую роль в реакции южной части Тихого океана на растущую конкуренцию за влияние между Китаем и Соединенными Штатами. Рабука сказал, что предпочитает демократию западного образца.

На пресс-конференции в начале этого месяца лидер Судельбы сказал, что хочет, чтобы внешние отношения Фиджи были тесно связаны с Австралией, Новой Зеландией и некоторыми членами Форума тихоокеанских островов.

Reuters и Agence France-Presse внесли свой вклад в этот отчет